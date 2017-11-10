一例一休再修正案公告僅7天 國民黨擬告林美珠瀆職

2017年11月10日 12:28 中時 陳彥宇

行政院會昨通過攸關一例一休的《勞基法》部分條文修正草案，國民黨發言人洪孟楷上午召開記者會抨擊，蔡政府去年10月要求各機關，任何法規修正公告期至少60天，如今為砍勞工權益，一例一休再修正案僅公告7天即送行政院會通過，質疑民進黨搞黑箱，不惜毀法向資方靠攏。

據國民黨統計，今年行政院會通過法律草案共66件，沒有一件是機關公告到院會通過僅花短短7天時間；今年行政機關衛生勞動類型的法律修正案共114件，其中有105案公告60天，8案公告14天，一例一休再修正案是唯一公告7天的法案。

洪孟楷指出，《行政程序法》第154條明訂，行政機關擬訂法規命令時，得以適當之方法，將公告內容廣泛周知。民國94年、馬政府執政時，行政院秘書長以函文規範，公告期不得少於7天，民國104年12月規範不得少於14天。

蔡政府上任後，在去年規範各機關研擬的法律及法規命令草案，應至少公告周知60天。洪孟楷抨擊，如今蔡政府為了砍勞工權益，不惜自毀程序，也要將一例一休再修正案送出政院。

洪孟楷強調，一例一休影響範圍重大，去年倉促修法已經讓民怨四起，難道今年還要重蹈覆轍？他呼籲立法院長蘇嘉全，應拒絕審查此程序不正義法案，退回行政院，不能自甘墮落、成為橡皮圖章。

國民黨要求，行政院必須退回一例一休再修正案，讓勞動部重新公告60天，也要說明何以該案的公告期這麼短，否則不排除前往監察院檢舉勞動部長林美珠瀆職。

(中時)