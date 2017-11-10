中美旅遊創服務貿易新高 進出口額近500億美元

2017年11月10日 14:58 中時 楊家鑫

美國總統川普日前訪問北京，兩國簽訂一系列協議。陸媒稱，中美雙邊關係是當今世界上最重要的雙邊關係之一，其中兩國旅遊市場規模龐大，美國位居中國遊客出境長線目的地首位。而兩國旅遊所創造的服務貿易進出口額將近500億美元，並帶動了航空、金融、科技、廣告等相關產業的發展。

中共黨媒《人民日報》海外版10日報導稱，如今，中美每年有超過500萬人次的人員相互往來。中美兩國目前互為重要的旅遊目的地和客源國。旅遊成為兩個國家民眾瞭解彼此的重要管道。在構建中美兩個大國的關係中，旅遊正發揮著獨特作用，成為連接中美兩國民眾人文交流的緊密紐帶。

中國國家旅遊局局長李金曾表示，中美兩國旅遊合作正呈現前所未有的良好局面。旅遊互訪規模不斷擴大、出入境旅遊市場持續興旺，既為兩國經濟社會發展做出了重要貢獻，也有力促進了兩國國家關係建設。

美國旅遊與旅行辦公室執行主任伊莎貝爾•希爾致則認為，中美旅遊在中美兩國交往中扮演重要角色。過去10年來，雙方努力溝通政策，減少人員往來障礙，加深人民相互理解，取得了明顯進步。

報導稱，從2008年開放中國公民赴美旅遊至今，中國遊客赴美旅遊的出遊人數持續增加。美國目前位居中國遊客出境目的地第五位，是長線目的地首位。美國已成為中國遊客出境游的常規熱門目的地。據美國商務部旅行與旅遊業辦公室的統計，去年中國遊客赴美人數為297.2萬人次，同比增長15%，預計今年仍會增長。

報導並引述中國旅遊研究院國際所所長蔣依依指出，兩國旅遊所創造的將近500億美元服務貿易進出口額成為兩國經貿往來的主要內容，並帶動了航空、金融、科技、廣告等相關產業的發展。

(中時)