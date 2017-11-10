習川會落幕 王高成：北京試圖緩和中美摩擦

2017年11月10日 12:33 旺報 徐維遠

美國總統川普今上午結束中國國是訪問，中美雙方就貿易和朝核問題達成多項重要共識，其中反應何種中美勢力變化？學者王高成受訪表示，中美貿易成果反映中國崛起實力、同時也表達尊重美國期望的友善態度，顯示中國「緩和摩擦」為現階段對美方針。此外，習近平說「台灣問題是中美關係的政治基礎」的提法過去罕見，意味北京希望華府收到大禮後，也能顧及與尊重到中國對台灣問題的堅決立場。

淡江大學國際研究學院院長王高成受訪表示，中共十九大後總書記習近平蓄勢待發、邁向大國之路，處理中美關係相當謹慎，力求和諧、尋求合作，且習近平再次強調「太平洋夠大、容得下兩個大國」，意味中國承認美國仍是世界第一大國，但也擔憂川普強勢性格，因此總體上中國有意增進中美關係、緩和雙方尤其在經貿問題的摩擦，同時送上2500億美元大單，顯示中國有決心增進雙邊關係。

雖然記者會沒提，但中美會後新聞稿顯示大陸仍重視台灣議題，代表中國注意到川普的台海政策，也希望中國在付出利益之後，美國對台政策也能顧及甚至尊重中國對台灣問題的看法。

中美此次簽署貿易單堪稱打破世界經濟史上最大規模的雙邊貿易紀錄，王高成說「表示中國確實很有實力」，相對於日本安倍政府改善美日經濟逆差的結果也是僅在規避問題、拿不出具體良方，反而中國的方案凸顯中國有意願對症下藥，「這也代表中美實力消長過程」，中國實力崛起，但同時不會對美國的期望置之不理。

川普過去不假辭色批評中美貿易逆差，甚至直指中國偷了美國的工作機會，如今又改口稱「美國不會批評對我方人民有利的國家」；王高成認為，這反映川普務實的商人性格，過去川普曾以「一中政策」作為籌碼，大陸必須在經貿問題上對美國讓步，川普在北京卻改口稱「美國不責怪中國追求自我利益」，再度清晰反映川普的交易思維；然而中美貿易結構無法一夕之間翻轉，依川普個性，未來仍有可能就類似問題重起爐灶。

川普「自由開放的印太地區」的亞太新政策是否在亞洲首訪後逐步成型？王高成表示，關鍵在川普接下來亞太經合峰會的演說內容以及如何形塑美國與東協各國的關係；基本上「印太」戰略意圖是拉攏東協、印度等國，隱含對中國的制衡，「但這也是中國願意實質回饋川普來訪的原因」，企圖先期減緩美國對中國的敵意或遏制的思維。

(旺報)