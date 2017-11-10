銀樓非法吸金 一家4口均判刑

2017年11月10日 12:57 中時 馬瑞君

2009年金價曾飆破1000美元，掀起全球黃金熱。太平區一銀樓林姓負責人，即利用該機會以保證高獲利方式，鼓吹顧客投資黃金現貨，4年內吸金約1億5千萬元，直到2013年金價大跌，付不出「紅利」而爆發。台中地院依違反銀行法判林姓夫妻4年、3年6月徒刑，女兒及同居人李女（二房）各判2年徒刑，須再追繳不法所得8358萬餘元。

判決書指出，54歲林進定為太平區富登珠寶店負責人，98年全球在瘋黃金現貨時，向顧客以保證獲利（年利率18%至77%，一般銀行一年期定存利率1%至2%），鼓吹投資黃金現貨。

其中，吳姓男子於2013年投資3690萬元，紅利原為每百萬元每月8000元，後跳到每月2萬元紅利，但維持不到幾月光景，連本金都血本無歸；2009年6月開始投資的黃女，起初投資100萬元，每月獲得1萬5000至1萬9000元紅利，之後被每百萬元每月3萬元紅利吸引，共計投資了2200萬。

此外，其他顧客如：劉女投資801萬、王男1000萬、許女643萬、黃女200萬等，共有6人受害，總計非法吸金8536萬餘元，扣除部分已清償，還有8358萬餘元不法所得。

法官查出，林男除與賴姓妻子、女兒同住外，與李姓女員工也有同居共住的事實（即

「二房」），4人均參與非法吸金，違反銀行法判4人4年到2年不等徒刑。

(中時)