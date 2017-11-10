大陸「雙十一」將至 物流相關行業薪資漲3成

2017年11月10日 13:33 中時 楊家鑫

「雙十一」購物節將至，這場全民狂歡加深了互聯網對日常消費行為的滲透，深深影響了中國大陸的就業格局，使多種熱門職位供不應求。陸媒稱，今年10月，與「雙十一」緊密相關的快遞、物流行業的薪資水準持續攀升，同比去年10月平均增長超過10％，其中北京、濟南、成都列薪資增幅前三位城市，漲幅近3成。

大陸官媒新華社報導稱，據中國快遞協會預測，今年「雙十一」的快遞包裹量或超10億件。面對大量包裹物流配送壓力，薪資的提升，是企業招到快遞物流相關人才的重要籌碼。

報導指出，和「雙十一」關聯最緊密的快遞、物流行業的薪資水準上升幅度近年十分明顯。數據顯示，北京、上海、深圳、廣州、成都、杭州、濟南、南京、武漢、鄭州等10個城市中，有高達9個城市在快遞行業的企業發布薪資2017年10月同比2016年10月同比漲幅均在10%以上，其中以北京漲幅最高，高達28.87%，第二三名分別為濟南26.48%、成都26.28%。

快遞業薪水上漲體現了電商行業直接帶來了物流行業的蓬勃發展，另一方面也凸顯了北京作為最大消費地，江浙滬區域作為電商發展核心地帶的國內電商佈局現狀。

報導稱，「雙十一」前夕客服人員的薪資也得到了大幅度提升。有數據顯示，上半年客服人員月薪為3000到3500元人民幣。而在10個重點城市中，2017年10月客服企業發布平均薪資達5417元人民幣，同比2016年10月份增長了近30%，還不包括相關提成。在「雙十一」期間，有些銷量比較大的商家，客服人員月薪過萬也不成問題的。

此外，美術設計相關工作薪資今年10月份同比去年10月份漲幅尤為明顯，其中以電商消費和産出、中轉三料重地「廣州」為例，美術設計漲幅高達26.28%、網站運營崗位漲幅都高達22.36%以上。

(中時)