胡宇威紐約拍戲償宿願 粉絲索簽名嚇壞好友

2017年11月10日 13:46 中時 洪秀瑛

胡宇威與蔣夢婕。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威（左起）、蔣夢婕、李易峰、江疏影。（寶麗來國際娛樂提供）

新戲盛大開鏡儀式。（寶麗來國際娛樂提供）

胡宇威結束台灣與大陸唱片宣傳隨即重拾劇本，接演芒果影視等投資拍攝的大型電視劇集《在紐約》，與李易峰、江疏影、蔣夢婕詮釋四個背景、個性迥異的華人，在紐約相遇並撞擊出夢想追逐與愛情故事。

電視劇《在紐約》由芒果影視、合力辰光、歡瑞世紀、光芒影業、寧波紙兵等公司共同投資出品，曾獲白玉蘭最佳導演獎的鄢頗執導，雖然剛開拍不久，官方尚未對外正式宣布，但據悉湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視在2018招商大會上，已經對外宣布將於明年播出該劇。

該劇在紐約拍攝，之前一直對主演跟拍攝保密到家的劇組，終於在紐約時間9日早上9點舉辦盛大的開機記者會，邀請許多紐約當地的媒體參與，並正式宣布這次四位主演李易峰、胡宇威、江疏影、蔣夢婕，四個人排開，論顏值與演技都讓媒體與投資方十分滿意。

胡宇威對於這次接演《在紐約》回紐約拍戲顯得很興奮，笑說除了在劇中可以挑戰擁有雙重人格的新角色，空檔也可以陪父母，一償自己過去想要回家拍戲的宿願，「對我來說，在自己長大的地方拍戲，是個很特別的體驗，畢竟以前都是跟家人朋友在紐約逛逛走走，但現在不一樣，是工作的狀態，感覺很不同，不是小朋友的感覺了」。

往年，胡宇威一年最多回去紐約探望父母一次，總嫌相處不夠，「這次感覺每一天都可以見到他們，只要沒班，就會趕緊跟爸媽約一約，爸媽就會立即出動過來接他」，被經紀人笑說，很像爸媽接小孩放學，他笑回，「但上車後是換我開車載他們回家喔！回想被媽媽接送上下課，已經是幼稚園到小學一年級的時候，好遙遠」，胡宇威也難得感性地說，「覺得很幸福，尤其看到爸媽滿足的笑臉」。

最好笑是，胡宇威在紐約的朋友，很多至今都不相信他當了演員，有的是上網查了才半信半疑，有的則是這次看他拍戲，才說「真的，是真的耶」。更離譜的是，他跟朋友在城裡喝咖啡，有粉絲問他可以簽名拍照嗎？他的朋友才瞬時傻眼，「My God，是真的嗎」？把他給笑壞了。

胡宇威劇中飾演一個從小接受貴族精英教育，畢業後從事紐約金融行業的美籍華裔獨子，因單親家庭成長背景讓他變成一位面熱心冷的貴公子，用完美的社交禮儀當作保護色拒人於千里之外，表面擁有完美形象，背地卻扛不住壓力而酗酒，該角色巧妙延續胡宇威在唱片裡面的「雙重人格」設定。

胡宇威說，自己很喜歡這樣的角色設定，很有挑戰且與眾不同，劇中有很多喝酒與酗酒情節，為了詮釋，他會回想自己過去喝醉的狀況，分析那樣的狀態是開心、難過還是難受，用不同的層次來表演，並了解酗酒症的症狀與發病狀態，讓自己可以成功演繹。

(中時)