台日韓備戰亞冠賽 誰扛陣中第4棒？

蘇智傑披上國家隊戰袍多次擔任第四棒角色，這次也有望扛下亞冠賽中華隊第四棒。(本報資料照)

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亞冠賽即將開打，台日韓三國目前也積極展開備戰，誰扛下陣中4棒人選，日本隊監督稻葉篤紀，在集訓首日，就直接點名西武的山川穗高將是這次代表隊的第4棒，中華隊則是在今日對上羅德熱身賽以蘇智傑扛下第4棒，而韓國隊日前熱身賽則是由連３個球季繳出雙位數全壘打成績的金河成擔綱第4棒。

效力韓職耐克森英雄隊的金河成，2014年高中畢業後就投入韓職，2015年球季開始，就站穩球隊先發陣容，2016年還繳出20轟、28次盜壘的雙20紀錄，今年則出賽141場，轟出23發全壘打，打擊率3成02。

在日前亞冠賽韓國隊熱身賽時，監督宣銅烈就讓金河成扛下第4棒，單場4打1安打的表現，其中扛下第5棒的李政厚則表現最佳，單場3打數3安打，也有機會在正式比賽中扛下韓國隊四棒的具滋昱則繳出4打數1安打帶有1分打點。

而日本隊昨日集訓首日，監督稻葉篤紀就直接點名今年扛下西武四棒的山川穗高擔任本次日本隊4棒重任，山川穗高是日本隊在亞冠賽的外卡名額之一，本季轟出23轟全壘打，扛下第4棒，他表示，很興奮，但也感受到了壓力，會盡力扮演好自己的責任。

中華隊今將在熱身賽與羅德交手，總教練洪一中昨受訪時也指出，將藉由這3場比賽找尋最適合的陣容，首戰則由統一獅的蘇智傑扛下第4棒，本季蘇智傑出賽92場，打擊率3成51，轟出17發全壘打。

(中時電子報)

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