向陶喆借40萬後「人間蒸發」 女老闆承諾還錢獲不起訴

2017年11月10日 12:48 中時 張孝義

金曲歌王陶喆因某餐廳黃姓女老闆向他借款40萬元後「人間蒸發」因此向臺北地檢署提告黃女涉嫌詐欺，北檢找到黃女後表示，因餐廳經營不善，欠下多筆債務，再加上自己坐計程車掉錢，才會暫時無法還款；檢方促成雙方和解，黃女答應將分期還錢，獲陶喆撤告，檢察官因而將黃女不起訴。

據指出，原與陶喆甚有交情的黃女，身材姣好，容貌秀麗，玲瓏大眼相當靚麗，雙方卻因借款糾紛對簿公堂。

檢方調查，2015年1月，開餐廳的黃女因經營不善，積欠多筆債務，她找上私交好的陶喆商借40萬元，當時陶喆得知黃女經濟出問題後，義不容辭借款，還是無息借款，不料之後向黃女催討債款，黃女卻避不見面如同人間蒸發。今年4月，陶喆忍無可忍，才決定控告黃女詐欺。

因黃女屢傳不到，檢方對黃女發布通緝，直到今年7月，黃女才主動到案，辯稱因為搬家，沒收到北檢的傳喚通知，之後才知道自己遭通緝。黃女泣訴，她當初因餐廳經營不善，向陶喆借了40萬元，已分3筆還了4萬5000元，絕非惡性詐欺，並強調一定會還錢，訊後獲檢方請回。

檢方認為，黃女已主動到案，且承諾會還錢，促成雙方和解；據悉，黃女向陶喆保證將分期償還債務，獲陶喆撤告，檢方因而將黃女處分不起訴。

(中時)