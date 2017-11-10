抽查黑麻油逾期4年！ 便當店不合格率達7成

2017年11月10日 13:13 中時 洪安怡

便當店環境衛生恐暗藏危機！消保處抽查全台10家陸空運輸供餐業者，在環境衛生、食材貯存部分，7家業者違規，不合格比例達7成！其中有3家業者遭罰，包含新北貢寮鄉野便當、源昌關山便當、台鐵七堵車勤服務部等，源昌關山便當更查出有逾期4年的黑麻油，一共開罰18萬元。

消保處7月針對全台10家台鐵、高鐵、航空業以及鐵路站旁供的餐業者進行抽查，在生鮮食材抽驗30件，進行動物用藥、農藥殘留等311項目檢驗，熟食抽驗部分則進行大腸桿菌檢驗，結果10家業者皆符合規定。

但在環境衛生、食材貯存部分，一共7家不合格，像是食品與地面接觸、從業人員未辦理年度健康檢查項目等問題，其中又以新北貢寮鄉野便當店高達9項不合格最多，逾期未改正遭罰6萬元，源昌關山便當更查出2013年就到期的黑麻油、台鐵七堵車勤服務部也出現逾期薑片，各遭罰6萬元。

台鐵業務課課長李建國表示，過期薑片並非使用於便當，而是用在飯糰，但飯糰已停售，相關違規問題也已經改善完成，目前台鐵5處倉務室，花蓮、台中、台北、高雄皆取得GHP認證，七堵也預計在今天下午可取得認證，朝向食藥署要求的2019年取得HACCP認證邁進。

源昌關山便當邱先生表示，自己家中的廚房和營業用的廚房是同一處，2罐過期的黑麻油都是自用，而非營業用，來抽查當天發現逾期就已經銷毀，其餘皆改善完成。

(中時)