遊艇、超跑不夠看 外媒揭祕全球「超級富豪的祕密」

不只豪宅、超跑、遊艇到私人飛機等「玩具」收藏，超級富豪還有哪些祕密？(圖/shutterstock提供)

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中時電子報
/綜合報導

超級富豪生活可說是眾人羨慕，極盡奢華、錢多到花不完。不過，對於真正的有錢人來說，地球上的物質追求早已無法滿足富豪們的欲望，不只豪宅、超跑、遊艇到私人飛機等「玩具」。英媒近日就刊出「「超級富豪的祕密」一文，揭全球多位頂級富人們熱衷的獨特興趣。

以往大眾對富豪生活想像不外乎是，豪宅、超跑、遊艇到私人飛機，購買這些奢侈物質就像收藏「玩具」，甚至只要對方喊得出價碼，租借飛機、遊艇、情人都行。根據「每日電訊報」報導，英國汽車品牌奧斯頓·馬丁(Aston Martin)除了出產豪華跑車，也跨界設計出007系列電影的富豪級私人潛艇，讓這些富豪能躲避八卦狗仔跟拍，開心出航舉辦遊艇派對。

撇除極盡奢華的物質享受，超乎現今人類想像的世界也是富豪們所追求樂趣。美國豪華電動車公司特斯拉(Tesla)創辦人就熱衷探索宇宙，還發起一場「殖民火星夢」；不僅創辦太空技術公司SpaceX，去年宣布與美國國家航空航天局(NASA)合作，移民計劃還喊出「百年內將百萬人送往火星」的驚世豪語，不禁令人期待未來科技。

不過，儘管擁有再多財富，死亡仍是人類最無法掌握的未知世界，各國無不研究如何改變人類有限壽命的新方法；美國還有公司以冷凍屍體、頭顱提供延續生命服務，據稱選擇此方式的富豪甚至達上百人，價位從8萬到20萬美金不等。此外，眾多矽谷科技巨頭更是紛紛投入天價資金研發如何延長壽命；例如谷歌共同創辦人Sergey Brin就致力於「治癒死亡」，砸進10億美元投資生物科技。

對於超級富豪來說，錢早不是問題；不過，或許有錢人最奢侈、最簡單的花錢方式，就是全數捐出。比爾蓋茨(Bill Gates)和沃倫巴菲特(Warren Buffett)就選擇設置基金會捐給慈善機構，幫助現今社會更多需要協助的人。

(中時電子報)

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