復合不成押前女友凌虐性侵 恐怖情人判刑7年

友善列印
中時

23歲嚴姓男子不甘與大他1歲的女友分手，將她拖入車內用電擊器凌虐，嚴被捕經檢方訊問後獲釋，竟不知收斂，夥同友人當街押前女友，載往地汽車旅館性侵，還要脅一起去死，被害人被帶走3天，趁嚴男外出時求救並成功脫逃。案經最高法院審結，駁回上訴，維持原審依妨害自由、強制性交、違反家暴法等罪，判嚴男有期徒刑7年定讞。

嚴男與前女友同居半年，女方不堪嚴男一生氣就動粗，提出分手並聲請保護令，命嚴男不得進入她住處50公尺內。因兩人有金錢糾紛；嚴與前女友弟弟也結怨，讓他萌生不滿。

去年10月9日凌晨1點多，嚴藉口交付與前女友弟弟的和解書，約出前女友，發生爭吵。嚴見前女友要離去，就將她拖進轎車後座，以電擊器電擊子，再載到偏僻無人街道上繞行。被害人趁隙報警，警方到場逮捕嚴男，移送雲林地檢署。

嚴經檢察官訊問後獲釋放，因心懷怨懟，3天後藉口向前女友討債，夥同友人駕駛租來的轎車，當街要押走女方；被害人逃進飲料店求救，仍被強押上車，飲料店員立刻報警。

嚴男綑綁女方開車南下屏東，住進汽車旅館後強行性侵。他為躲避警方追緝，又將被害人載到雲林、南投、台南等地摩鐵投宿，因擔心被人發現，一度將前女友塞進後車廂載運。期間被害人多次反抗，並趁被移到副駕駛座時踹破車窗玻璃，嚴竟掐住被害人脖子，威脅「一起去死」。

去年10月15日凌晨，嚴因汽車拋錨，徒步將被害人帶往汽車旅館，被害人趁嚴去櫃檯更改住宿資料時打電話報警，嚴就翻牆逃逸，兩天後經家人勸說投案。

一二審都認定嚴男所為應予嚴厲譴責，且犯後否認大部分犯行，又未能獲得被害人原諒，犯罪情狀，毫無在客觀上足以引起同情，依妨害自由、強制性交、違反家暴法等罪，判嚴男有期徒刑7年，案經上訴三審被駁回，全案確定。

(中時)

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