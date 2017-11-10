MLB》馬洛投出復活身手 盼還能重返道奇

2017年11月10日 12:43 中時電子報 蔡銘仁

道奇雖在世界大賽不敵太空人，不過馬洛(Brandon Morrow)投出自己的價值，如今季後成自由球員、近年因傷所苦的他，成為市場中備受關注的中繼投手之一，據美媒報導，他明確表示若道奇開出符合他想法的條件，很可能會選擇與道奇再續前緣。

馬洛至2015年還是先發投手，去年在教士轉往牛棚，出賽18場戰績1勝0敗、自責分率1.69。季後成自由球員的他，1月以小聯盟約加盟道奇，季初還被分配到3A，直到美國時間6月21日第二度被拉上大聯盟後，漸在道奇牛棚投出價值，季賽投45場43.2局，繳6勝0敗、自責分率2.06佳績。

馬洛到季後賽依舊神勇，世界大賽七戰全上，更是自運動家投手諾勒斯(Darold Knowles)後第一人，總計他共投13.2局、自責分率3.95，是道奇季後賽投球局數最多的牛棚投手。他當時曾說，希望還能投更多，「我感覺相當不錯，也想延續下去，無論何時電話響，我都會盡力去投。」

馬洛前幾年走得有些跌撞，甫滿33歲的他於道奇再度投出身價。季後約滿再成自由球員的他，期望能再重返道奇，「我在那投得很棒，也熟悉球隊跟隊友們，那是支年輕有天分，且整年表現都很好的球隊。」他認為若道奇跟其他球隊一樣，能給他三到四年約，那會是很誘人的條件。

大聯盟官網報導也點名，馬洛是道奇明年陣容需要的牛棚戰將。不過《TrueBlue》報導，對馬洛提出想簽三到四年，道奇還未有明確的答案，一方面考量他已33歲，另外則是擔心他有傷病史，畢竟他自2010年至今七個球季間，只有在今年未有進傷兵名單的紀錄。

對於牛棚補強，道奇總管薩迪(Farhan Zaidi)先前曾表示，可能會有幾名合約已滿的球員離開，「但我們也有些人會復出，比如甫歷經韌帶移植手術的Y.賈西亞，我們隊內就有些不錯的選擇，不過我們也不會停下補強的腳步。」

據外界預測，若道奇想簽回馬洛，估計至少得奉上2400萬美金合約。儘管馬洛有這樣的身價，不過他表示要去哪隊，仍是他下決定的因素之一，「我不在意要關門，或是從第六局投到第八局，無論到哪裡，我都覺得投球是很棒的一件事，近幾周期望能找到最佳去處。」

(中時電子報)