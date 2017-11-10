不解！去年2251名嬰兒聽篩未過 逾300名家長卻放棄治療

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國內每年約有20萬名新生兒，去年確診889名聽損兒，佔比約達千分之3~4，若不及早治療，會影響聽力和語言發展！然而，據統計，我國去年有300多名聽力篩檢未過的新生兒，沒有進一步接受治療。衛福部指，家長應讓聽損兒在出生6個月內，就接受聽語治療、復健，並配戴助聽器、人工電子耳等輔具，把握療育黃金期。

我國自2012年起，全面補助出生未滿3個月新生兒的聽力篩檢，2016年的篩檢率達到98％，但在沒通過篩檢的2251人當中，只有1938人完成確診，意味著有313名聽損高風險的新生兒，沒被家長帶到醫療院所，若再加上有另外2％「連最初的篩檢都沒篩檢者」，未接受治療的聽損兒，光是去年可能就來到340~350人。

國健署婦幼組簡任技正施靜儀說，孩童若有先天性聽損，除了聽力受影響外，更會嚴重影響語言發展，家長若發現新生兒聽力篩檢未過，便應儘早帶寶寶到醫院，做進一步的診斷性檢查，一旦確診，「出生6個月內是黃金療育期」，應立刻進行聽語治療和復健，並配戴助聽器、人工電子耳等輔具，讓幼童不因聽力問題而影響語言的學習。

衛福部指，現「人工耳蝸植入術」有納入健保給付；「人工電子耳植入手術」的費用，則會依經濟狀況來給予不同補助，低收入戶補助12萬元、中低收入戶9萬元、非低收入戶6萬元；「助聽器補助」則依身心障礙者醫療輔具費用補助基準表規定辦理；「療育和交通費、人工電子耳補助」，則由各縣市政府、依發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫來辦理。

(中時)

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