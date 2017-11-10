教部建置維基百科原民語平台 學者批：斷絕兩岸連結

2017年11月10日 13:26 旺報 李侑珊

維基百科建置原住民族16語維基百科語言專屬平台。（李侑珊攝）

教育部政務次長蔡清華表示，明年國中小學將聘任全職原住民族語教師。（李侑珊攝）

立法院日前三讀通過《原住民族語言發展法》，配合原住民族語言被列為「國家語言」，教育部今（10）日舉行記者會，宣布結合維基百科的「全球性多語言百科全書協作計劃」成果，建置原住民族16語維基百科語言專屬平台，但學者認為，蔡政府為強化「新南向政策」，以突顯南島語系語種在台灣的重要性，終極目的在於斷絕台灣與中國文化與大陸的連結。

為了將原住民族語走出國門，教育部委託政治大學原住民族研究中心，設計活化族語方案，將原住民族與列於維基百科上，致力將原住民族各族語言推展至國際舞台，訓練原住民族語言人才之族語書寫能力，能以本族語言傳達民族知識內容，達成原住民族語言活化之效果，而教育部將持續落實本土語言推動政策，促進族語認同，帶動更多人願意學習族語及閱讀族語，達成協助族語活化與族語知識傳承之目的。。

教育部政務次長蔡清華表示，配合《原住民族語言發展法》的通過，明年國中小學將聘任全職原住民族語教師任教，並且在大專院校就讀的原住民族公費生，未來也要在校內研修10學分的母語課程，首批運作高等院校包含台北教育大學、台中教育大學、屏東大學、台東大學與東華大學。

針對政府極力推動原住民族語作為國家語言，以及強調台灣與南島語系的連結性，文化大學政治系教授石佳音認為，推動原住民語與文化的作法並無爭議，但總統蔡英文去年大動作向原住名道歉，具有其政治目的，「把原住民當工具，強調台灣有這麼一群人，不具有漢人血緣」，並以此強化與南向政策的連結，只會導致台灣與大陸的愈來愈遠關係。

(旺報)