一例一休再修法 國民黨將提黨版涵蓋三大方向

2017年11月10日 13:30 中時 陳彥宇

攸關一例一休的《勞基法》將再次修法，國民黨團今召開黨團大會，決議將提出黨團修法版本，內容涵蓋三大方向，包括特休假可遞延，輪班間隔11小時，初擬明年7月實施，以及加班換補休法制化。國民黨團副書記長蔣萬安表示，黨團修法版本最快下周一提出。

黨團大會歷經近2小時討論，最終達成共識，以蔣萬安草擬的修法版本作為黨團版本。若個別委員有其他想法，像是歸還7天假等，將另行提案。

蔣萬安指出，此次修法有三大重點，分別是特休假可遞延至下年度，若沒休完應折算為工資歸還給勞工；訂定輪班制間隔11小時日出條款，給予緩衝時間，擬於明年7月上路；加班換補休法制化，由勞工指定要領加班費或補休，且下年度結束前未修完，要折算加班費給勞工。

對於放寬7休1，及提高加班時數上限到54小時，蔣萬安強調，國民黨堅決反對，認為現行法規就能處理，再次修法將造成嚴重過勞，讓勞權倒退30年，相關部會不能還沒盤點哪些行業有需求，就逕自全面開放。

至於勞工休息日加班費核時計算，國民黨團認為維持現行法規，不需調整。蔣萬安表示，休息日就是希望讓勞工休息，因此透過加給加班費「以價制量」，黨團成員認為現行法規確實讓勞工工時縮短、加班費增加，因此不做調整。

(中時)