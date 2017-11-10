中南部空品不佳 明天溫度下降5、6度

2017年11月10日 13:06 中時 廖德修

今天（10日）全台空氣品質方面，北部、東部大致良好，中南部仍然不理想。其中南投縣的竹山、南投與高雄市的鳳山、林園、左營、前金、前鎮、小港等8個測站都呈現紅色警示，代表對所有族群都不健康。另外，台中市忠明、彰化縣彰化、南投縣埔里、雲林縣斗六、嘉義市、台南市、高雄縣橋頭、屏東縣屏東等18個測站則為橘色提醒，表示對敏感族群不健康。主因是東北風減弱，擴散不良，使PM2.5（細懸浮微粒）濃度超標。

環保署提醒中南部民眾注意健康，減少戶外活動，出門時應該戴口罩妥善防護。明天的狀況也差不多，環保署空氣品質監測網預測：雲嘉南及高屏地區為紅色警示，中部地區為橘色提醒，其他地區為黃色等級，代表空氣品質普通。

天氣方面，今天東北風減弱，各地氣溫迅速回升，高溫可達攝氏31度，又是秋老虎的天氣型態。但今晚東北風又會開始增強，迎風面的北部及東北部降雨機率開始提高，北部晚歸民眾可攜帶雨具備用。

周末北部高溫約下降5至6度，高溫僅24、25度，但中南部高溫仍有30、31度，感覺較為悶熱。周日至下周三（15日）雲量水氣俱增，除了下雨機會更高，溫度也會逐步下滑，至15日到達最低點，北部大約19度左右，體感溫度偏涼。而這波冷空氣的影響大約有3、4天，下周四才會逐漸回升。

(中時)