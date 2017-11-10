男子酒後破窗欲跳樓 女友嚇呆鄰居急報警

台南佳里一名黃姓男子與女友吵架，酒後情緒不穩，竟然將鐵窗破壞後想往下跳，消防人員鋪設救生氣墊，並破門而入將男子拉下，撿回一命。（翻攝照片）

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台南佳里一名40多歲的黃姓男子，凌晨喝酒後情緒不穩，跟女友吵架後，竟持鐵鎚將住所的鐵窗砸壞，作勢要跳樓輕生，鄰居半夜被吵醒，看到黃男半個身子懸空，嚇得趕緊報警，警消據報前來救援，立刻破門救人，將黃男一把拉下並強制就醫，結束這場鬧劇。

警方調查，黃男平日以打零工維生，自己在外租屋居住，女友偶爾會來住處找他，當晚三杯黃湯下肚後不勝酒力，加上躁鬱症發作，與女友起了口角衝突，黃男女友大罵「不是男人，去死一死算了！」他不堪辱罵，情緒失控，拿著鐵鎚狂敲窗框，砸破後就要從3樓往下跳，女友則被嚇到坐在床上，呆若木雞。

凌晨時分，熟睡的鄰居被吵鬧及敲打聲驚醒，走出陽台一看，赫然發現黃男跨坐窗戶，單腳懸空，嚇得撥打110報警，佳里派出所副所長杜志榮、警員陳育全恰好執行巡邏勤務，馬上飛奔現場，備勤警員張家臨也趕往支援，並通報消防隊。

警消會合後，一邊安撫黃男情緒，一邊設置救生氣墊，在聯絡不到房東下，決定衝入房內，直上3樓房間，破門而入，見到黃男轉身就要躍下，員警一擁而上將他拉住，才如大夢初醒，並向警方供述他不知發生何事，前後折騰近1小時，隨後由員警陪同送醫，結束這場夜半驚魂記。

黃男高齡85歲的老母親接到警方通知，隔天到醫院將黃男帶回，也特別前往派出所感謝員警及時拉一把，不然後果不堪設想。

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