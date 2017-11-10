聖露西亞總理感謝台灣 今年給予免簽待遇

2017年11月10日 13:53 中時 曾薏蘋

蔡英文今以軍禮歡迎聖露西亞查士納總理伉儷。查士納總理致詞時表示，非常感謝台灣在2017年給予聖露西亞人民來台免簽待遇。

他表示，一如台灣許多友邦，聖露西亞也是面臨非常多挑戰，然而挑戰就會帶來機會，讓他們能採行創意、跳脫守舊思維，這方面，台灣為聖露西亞立下非常良好典範，採用非常多，大破大立的創見策略，在這個充滿競爭的區域與大國達成良好合作。

蔡總統致詞時指出，聖露西亞是台灣在加勒比雅地區重要友邦，合作關係非常密切，2007年4月兩國復交以來，加勒比雅歷任總理都曾訪問過台灣，閣下去年6月來訪，這次是第二度率團來訪，更展現兩國友好情誼，透過這次訪問，相信總理閣下對台灣有更深入的認識，也實地發覺未來可能合作的機會，一定能讓兩國邦誼更加緊密，彼此合作關係，成長、茁壯。

總統表示，台灣和聖露西亞地理遙遠，但彼此共享自由、人權等及普世價值，也期盼未來兩國持續合作領域，彼此相互扶持，成為彼此堅強後盾。

查士納總理說，兩國雖然距離遙遠，而這也是他第一次正式來訪台灣，台灣與聖露西亞友誼其實非常深厚，過去幾年間也不段深化，相信從2007 年兩方重建邦誼之後，友誼就不斷增溫，2015年6月，他們在台北設立聖露西亞在亞洲第一個辦事處，也是非常重要的創舉，在沈大使及過去大使不斷努力下，不段增進兩個各方面的關係。

他說，另外，台灣和聖露西亞兩方在多項領域一直都有緊密合作，例如獎學金計畫、區域發展計畫、蔬果培育計畫、水產養殖業、ITC、資通訊及防治香蕉葉斑病變等計畫上，聖露西亞都受惠台灣技術團良多，也期望未來也繼續深化夥伴關係。

他指出，此次本團來訪目的，除了強化兩國邦誼，也希望在現有的合作基礎上面，有更多合作機會，根據過去幾天訪問的經驗，相信此行一定會收穫滿滿，在這個充滿競爭的區域與大國達成良好合作，不管是在科技發展、創新領域、農業、科技、教育上，都是如此，聖露西亞與台灣兩方，都非常希望能為人民，好好守護家園。

他表示，也非常希望能達成聯合國永續發展目標，盡力達成身為世界一份子的責任，也非常希望在各國際領域，能攜手合作，在共同合作下，希望兩國能讓我們人民面對瞬息萬變的世界局勢中，持續保持希望，邁向成功，

(中時)