鼓勵電子票證停車 中市續推第三波優惠方案

台中市府鼓勵使用電子票證停車，明年再推第三波優惠方案。（盧金足翻攝）

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台中市府祭出持電子票證支付路外停車場費用，折扣優惠奏效！交通局鼓勵使用電子票證支付路外停車場費用，今年5月至8月實施第二波停車電子票證8折優惠方案，刷卡率顯著提升，成效良好，明年1月起將再推出第三波優惠方案，年底前也會完成全市80座公有停車場電子票證系統，「智慧停車」安全又便利。

交通局長王義川表示，今年優惠方案實施四個月後，相較於優惠活動實施前的電子票證使用率，5處公有自營停車場從去年9月首推優惠時的9％到今年10月底提升至40％。

另外，22處公有民營停車場從今年1月至4月底的4％，10月底又顯著提升至15%，可見以優惠方式帶動停車場的電子票證使用率提升顯著，將於明年1月1日至12月31日實施第三波優惠方案。

王義川表示，藉由停車惠活動，讓民眾感受停車場使用電子票證的便利性，培養電子票證潛在使用者，同時交通局今年底將完成建置全市80座公有停車場電子票證系統，於2019年全面建置完成電子票證系統，民眾可一卡走透透，免除攜帶零錢與遺失停車票卡的麻煩，並提升進出場安全與速度。

「電子票證付款具有安全、便利、高效率等特性！」王義川強調，台中市正邁向智慧城市，讓民眾享受更便利的交通生活，電子票證付款符合「無現金化」的趨勢，減少現金繳費作業時間，達成快速便利進出停車場效益，市府會持續推廣電子貨幣，利用電子貨幣推廣「智慧停車」。

(中時)

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