北捷「蛆間車」驚魂！活生生的蛆從天而降

2017年11月10日 13:42 中時電子報 尉遲佩玉

網友在臉書《爆廢公社》發文：「捷運上被蛆砸到，整個人都醒了！」(捷運車廂示意圖/本報系資料照)

台北捷運車廂內，驚見扶手有「活蛆」蠕動！有民眾日前搭乘台北捷運板南線時，突然覺得有異物掉在瀏海上，仔細一看竟然是活生生的蛆，接著抬頭發現，扶手桿上同時有好幾隻活蛆在爬，當場嚇到頭皮發麻，有人立刻將影片PO上網。北捷今天強調，不排除有人惡作劇，也會持續加強清潔。

有民眾日前搭乘台北捷運板南線時，驚見扶手上有活蛆蠕動。(取自臉書爆廢公社)

根據網友在臉書《爆廢公社》的發文指出：「捷運上被蛆砸到，整個人都醒了！」事發在9日上午8點半到9點之間、往南港的板南線捷運，乘客頭頂上的圓柱扶桿有一堆白點點，沒想到竟然是活蛆，當事人187公分，所以拍得到上面。

網友看完都覺得誇張，直說「太噁了」、「是蛆間車嗎？」、「誰的頭上養蛆？」、「滿滿的蛋白質」、「以後誰還敢靠近扶手？」、「到底是多久沒清？」、「不能吃東西都會有蛆？」

有網友推論，根據影片中蛆的大小，應該是蒼蠅剛被打死後流出來的，也有人說應該是有消毒後，蒼蠅快死前，快速排放他的小孩。

北捷表示，每天出車前都會清潔車廂，每周用漂白水清潔，每個月還會針對乘客常接觸的設施如座椅、安全手把加強清潔；乘客反映有蛆後，收班時有加強全列車清潔，過程中並未發現有蛆；不排除是惡作劇，但仍會持續加強清潔。

(中時電子報)