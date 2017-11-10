嘉大榮獲2017全國田間機器人競賽第3名

2017年11月10日 14:12 中時 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉大師生機器人團隊獲頒發獎金。（廖素慧翻攝）

嘉義大學理工學院能源與感測器中心主任黃文祿、生物機電工程學系副教授楊朝旺、沈德欽師生團隊，設計「輪胎特大號機器人」，勇奪2017全國田間機器人競賽第3名，這支機器人製作團隊興奮不已，累積10年的研究心血爆發得獎的能量。

嘉大田間機器人此次由榮獲去年第1名的楊舒宇擔任隊長，帶領學弟妹黃彥儒、吳宜臻、李哲毅參賽，楊舒宇從參賽得獎的經驗中找出致勝的竅門，與學弟們合作無間。

楊舒宇表示，隨著科技進步，田間機器人不僅要在田間協助農民，更要透過機器視覺、影像辨識搭配機電整合、程序編成等方式，在各式各樣的環境中執行各種任務，難度日益提高，因此，採用「大輪胎」是最直接跨越各種障礙的設計，這也是隊名的由來。

嘉大機器人團隊憑藉連續10年參賽累積的經驗，從搬運車10吋胎、農用機人字胎、腳踏車胎，最終確定以「輪胎特大號機器人」的樣貌，透過感測器的辨識，從4個盆栽中瞄準目標執行任務，運送過程中通過山坡曲面、S型連續彎道，達到預設地點，成功完成任務。

吳宜臻說，能從全國菁英隊伍中脫穎而出獲獎，大家都無比興奮，比得獎更喜悅的是，準備參賽期間，夥伴們日以繼夜打拚，有爭執、有互相打氣，也養共同解決問題的能力，她非常珍惜這個難得的寶貴經驗。

(中時)