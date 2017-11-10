周定洋正式向中華男足報到 殷亞吉也來了

2017年11月10日 13:38 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

周定洋（右）抵達中華隊並完成基礎體檢程序。（中華足協提供）

華裔英籍足球好手周定洋8日在台灣取得居留證後，於卡達當地時間9日晚間正式向中華男足報到，完成基礎體檢程序，還進行了簡單的傳接球訓練。他也非常興奮能夠參與中華隊的訓練，於14日亞洲盃資格賽上場擊敗土庫曼。

「來到這裡（卡達）與球隊會合的感覺很棒，很開心終於和大家見面。」周定洋說。

除了周定洋，效力於中超長春亞泰的後衛殷亞吉，也在10日抵達卡達，中華隊全員到齊，就等14日對土庫曼的硬仗。

殷亞吉（左）抵達杜哈機場，中華隊翻譯前往接機。（殷家平提供）

周定洋效力於蘇超的羅斯郡隊，因為特地趕回台灣辦居留證，再殺到卡達，過去3天幾乎都在飛行，所幸除了時差關係有些疲憊，他的身體沒有任何狀況。中華隊體能教練菲利普斯（John Philips）晚間帶周定洋到球場進行動態熱身，以及基礎傳接球訓練，幫助他慢慢恢復比賽狀態，也協助他調整時差。

亞洲盃資格賽土庫曼之戰進入倒數，中華男足在卡達剩2天時間可以訓練，這將是周定洋首次與國家隊練習，對此他表示，「很開心今天和隊友們見面，雖然有很多球員我都還不是很熟，不過只要站上球場，我們都是足球員，擁有共同的語言，期待與隊友有很棒的互動。」

談到加入代表中華男足出戰的感想，周定洋說，真的非常榮幸，也覺得非常榮耀，會竭盡所能努力表現，期待與隊友一起擊敗土庫曼，打進亞洲盃24強，幫助台灣足球重返榮耀。

(中時電子報)