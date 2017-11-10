俄曾送5女色誘 川普怕怕

川普2013年6月15日與環球小姐選美參賽者的合照。（圖/環球小姐選美組織）

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中時電子報

川普「通俄門」鬧得滿城風雨，調查不斷擴大，至今在美國還沒有退燒跡象。但川普無視國內爭議，盛傳他今天將趁在越南峴港（Danang）出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，要與俄羅斯總統普丁見面。

而更引人關注的，就是據本周出席美國國會聽證會的3名消息人士透露，川普長期保鏢席勒（Keith Schiller）說，2013年舉行環球小姐選美（Miss Universe Pageant）前，川普曾出席商務會議，而會議結束後，一名俄羅斯參賽者提議，要送5個女人到他下榻的飯店。

據英國前情報幹員所撰寫的檔案顯示，川普在選美期間，曾與妓女交易，但席勒表示，那根本是一派胡言。

席勒說，當天晚上川普回飯店房間時，兩人說說笑笑，聊起這件事。後來川普就獨自上床睡覺去了，席勒說，他在飯店房門外守了一陣子，後來也去睡了。

消息人士透露，可是席勒卻說不清楚，接下來究竟發生了什麼事。

而另外兩名消息人士說，席勒在眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）的聽證會前受到反覆盤問，但打包票說，後來什麼也沒發生。席勒說，他和川普都很了解，莫斯科飯店的房間內可能會有隱藏攝影的危險。

(中時電子報)

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文章來源：Trump Bodyguard Keith Schiller Testifies Russian Offered Trump Women, Was Turned Down

文章來源：Trump's bodyguard says Russian offered to 'send FIVE women' to his Moscow hotel room - but was turned down

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