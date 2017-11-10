近39歲還想進化 阿部慎之助改造打擊姿勢

2017年11月10日 14:03 中時電子報 蔡銘仁

讀賣巨人老將阿部慎之助今年甫達成2000安里程碑，但滿38歲的他還想再進化！日媒今(10日)報導，在相川亮二退役後，成為巨人陣中最年長球員的他，跟去年一樣提前開始自主訓練，同時參考橫濱DeNA打擊王宮崎敏郎和廣島丸佳浩的打法，試著微調他的打擊動作。

阿部去年打打停停，整季出賽91場是生涯新低，今年他打了129場，繳打擊率2成62、上壘率3成29、長打率3成89、15轟成績，另76打點是近四年最佳，並在8月13日對戰廣島時，達成生涯2000安的里程碑。41歲的相川季後宣布退休後，明年3月滿39歲的阿部成為巨人最年長球員。

「到我這年紀，越不動會越動不了。」阿部自知身體老化，現在有時休息4天，就得用兩倍時間找回狀態，因此他今年也提前開始訓練，「總教練高橋由伸現役時期，練習量也是那麼多。」依舊渴望進步的他，參考宮崎跟丸佳浩的動作，修正自己的打擊動作。

從《每日體育》照片看來，阿部做準備動作時，把手腕下放接近胸口，而不是跟過去一樣舉至接近與肩膀同高處，並用新動作連續練打近兩小時，中間沒有間斷，日媒形容這為「脫力打法」。阿部表示，改成這樣新的動作，能讓他的揮棒軌跡縮到最小。

阿部認為，今年他開季時表現還不錯，但整年下來為持好表現並不容易，「我身為4棒打者，球隊沒能打出好戰績我也有責任。」巨人今年戰績72勝68敗，雖勝率仍有5成14，但最後關頭未能趕過橫濱，中斷連十年晉級季後賽。

(中時電子報)