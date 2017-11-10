神旺超神秘「沙龍料理」 葫蘆裡究竟賣什麼藥？

沙公肉厚，所以更禁得起口味重的烹飪法，圖片為黑胡椒爆炒沙公，辛辣帶勁。（圖片／神旺大飯店）

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龍虎斑雖是白身魚，但肉質更為結實有彈性，清蒸亦不需要太多調味。（圖片／神旺大飯店）
堂灼龍虎斑片最能享受龍虎斑的鮮甜，輕涮片刻就能入口，口感滑嫩。（圖片／神旺大飯店）
龍虎斑個頭適中，一隻做成四吃剛剛好。（圖片／神旺大飯店）

甫聽聞「沙龍」頗摸不著頭緒，以為神旺大飯店怎麽開起美容院了？但後接「料理」二字，又讓人心生嚮往，好奇心油然而生，神旺是否又端出什麼新料理，急得想立刻一探究竟。循著香氣來到神旺大飯店潮品集，原來「沙龍料理」是潮品集在秋冬進補時節推出「沙」公、「沙」母與「龍」虎斑的一系列精湛佳餚，取其關鍵二字，沙龍料理於是誕生。

秋蟹熱潮燒了好一陣子了，潮品集則是在蟹料理更上層樓。有肉蟹霸主之稱的沙公，肉厚鮮甜、碩大結實，其肉質與肉量都均所有螃蟹之冠；而沙母則以飽滿蟹黃見長，濃郁油香的卵黃，鮮美絕不輸烏魚子，但又更清爽且不膩口。

潮品集的沙公沙母質佳，烹調技藝也不能馬虎。食客可在堂灼、清蒸、薑蔥煲、生滾粥、避風塘、上湯奶油焗、金沙、粉絲煲、黑胡椒爆炒等製法中任意選擇，每一種皆賦予蟳蟹嶄新的基調與靈魂，吃蟹也能吃得百轉千迴，大飽口腹之慾樂得醺醺然。

而「龍」則是本地產的龍虎斑了。龍虎斑是近年興起的海味新寵，是龍膽石斑與虎斑雜交而成的新種，龍虎斑之名便是由此而來，其肉質兼具龍膽石斑的Q彈紮實、虎斑的細緻柔滑，加上口味清雅，各種烹飪法都適用，一上市總吸引食客追逐。

潮品集在龍虎斑的講究絲毫不輸沙公沙母，這次由擅烹魚鮮的何炳木主廚掌杓，將重達24至28兩的龍虎斑依照不同部位的肉質特性，將頭、腹、背等魚肉分別料理，端出燒、蒸、涮、煮等四款作法的「薑蔥魚頭煲」、「清蒸魚腩」、「堂灼龍虎斑片」及「魚湯生滾粥」等，將龍虎斑精髓發揮淋漓。

無論是龍虎斑的補氣養生，或是沙公沙母的醍醐灌頂，飽嚐珍饈，都能在這個寒風漸起的秋冬季節中，由內而外得到暢快滿足。即日起至12月30日止，就來神旺大飯店潮品集，品味至高尊榮的沙龍之宴吧！沙公、沙母每兩NT$118+10%，龍虎斑活動優惠價每兩NT$120+10%，訂位電話：02-2772-2687。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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