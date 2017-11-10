與NASA合作 Uber擬於2020前推出「空中小黃」

Uber與美國航太總署合作，將於2020年推出空中版的網約車。（圖/Uber官網）

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中時電子報

據美國太空科技網（SPACE.com）報導，全球知名的網約車平台優步（Uber），在積極向各國拓點之際，昨日在葡萄牙舉辦的 2017 全球網路峰會上，優步首席產品官傑夫·霍頓（Jeff Holden）宣布，他們已和美國航太總署（NASA）簽訂協議，共同開發飛行計程車的管理軟體。隨著路面汽車等交通工具愈來愈多，造成現代社會經常因為堵車而浪費大量時間，事實上，不僅優步想搶這塊大餅，包含波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）都想藉由其領先的航空技術搶佔一杯羹。

uberAIR: Closer than you think (Uber Elevate)

被稱為「空中小黃」的Uberair，想通過科技創新來從根本上改變人類的出行方式，未來人們只需像目前呼叫Uber一樣，透過手機軟體定位，即可在最短時間找到可用飛行車輛，並前往最近的Skyport網點搭乘，屆時Skyport網點會遍布整個洛杉磯都會區。這款空中小黃屬於無人飛行器的一種，將由航太總署開發的無人駕駛交通管理（UTM）概念和無人駕駛航空系統操控。

Uber「空中小黃」的無人機概念圖。（圖/Uber官網）

這種空中小黃的最高時速可達320公里，由於不須受到道路限制，能大幅縮減都會區高峰時段的塞車困境，讓人們更快速地抵達目的地。而當被問到價格是否昂貴時，優步表示空中小黃價格將與目前的網約車價格相差不遠，並宣布計劃於2020年在杜拜（Dubai）和德州達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）地區推出「空中小黃」，並期望在2023年可全面投入運營。

(中時電子報)

文章來源：Uber Teams with NASA on 'Flying Car' Project

文章來源：Uberair whitepaper

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