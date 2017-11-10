民進黨議員送「入黨書」 柯P未簽直呼：不要啦

台北市議會10日進行市政總質詢，市長柯文哲（中）列席備詢，由於柯屢砲轟綠營執政的中央，引發綠營民代及基層不滿，民進黨籍市議員質詢組，準備好入黨申請表與黨徽背心，邀請市長加入民進黨，以消彌綠營不滿。（王英豪攝）

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台北市議會10日進行市政總質詢，市長柯文哲（左）列席備詢，由於柯屢砲轟綠營執政的中央，引發綠營民代及基層不滿，民進黨籍市議員質詢組，準備好入黨申請表與黨徽背心，邀請市長加入民進黨，以消彌綠營不滿。（王英豪攝）

台北市長柯文哲聲稱與民進黨是盟友，卻頻砲打中央政策，引發黨內基層反彈，放話不再支持他。為了化解尷尬，民進黨議員今在議會搬出「入黨同意書」，還送上印製民進黨徽的「柯文哲背心」，邀請他現場入黨。不過，柯全程面露尷尬，直說「不要啦」，還是要遵守選舉前說不入黨的承諾。

民進黨議員阮昭雄、謝維洲在議會請出和民進黨關係密切的官員上台，包括副市長陳景峻、觀傳局長簡余晏、民政局長藍世聰、副祕書長李文英及法務局長袁秀慧。他強調，柯的團隊有不少民進黨人，起初黨內議員也挺柯，但現在雙方關係生變，已沒有朋友的感覺，下屆選舉難道不需要民進黨支持？

議員顏聖冠也說，柯文哲當初是因綠色力量加白色力量才會當選，現在很多民進黨支持者都說柯變了，很後悔支持他，甚至還有深綠人士放話，下次寧願讓國民黨選上，也不要再選柯，這讓民進黨情何以堪。

柯文哲表示，還是需要民進黨支持，很多事情有誤會，他還是有溝通，其實跟民進黨高層都有聯絡，互動都很好，至於基層部分，溝通可以解決很多問題，會去基層辦說明會。

議員洪健益說，若民進黨議員不幫忙動員，誰要聽柯說？既然如此，建議柯一個好方法，現場拿出大型「入黨申請書」看板，要求柯在上面簽字，還送上印有黨徽的背心。柯文哲面露尷尬，問議員「這五分埔做的喔」，然後直說「好啦，不要啦」，沒有人在議場做這種事的。

反倒是民進黨籍的副市長陳景峻，爽快在介紹人欄簽名。柯文哲強調，當初競選時就說認其內部會加入任何政黨，這是一種承諾，所以這件事先壓著，議員追問，未來加入民進黨是不是選項？柯尷尬說，好啦會思考一下。

(中時)

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