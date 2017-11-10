基隆港擬建液化站未通知議會 議員火批：亂搞一通！

2017年11月10日 15:19 中時 張穎齊

今夏供電吃緊，基隆協和發電廠有4部燃油機組，因老舊排汙量大，屆齡除役，台電為配合2025年擴大然氣占50％的能源政策，計畫耗資350億元，在基隆港外海，以填海造陸方式打造第4座天然氣液化站，擬在2020年動工，但基隆市議會卻未收到通知，議員張耿輝今（10）日總質詢前接受本報獨家專訪，痛批「胡搞瞎搞，視百姓生命為何物？」

基隆港擬興建天然氣液化站，交通部航港局於今年9月28日，邀集基隆市政府、台電、港務公司、輪船協會等單位，共同商討興建液化站後，是否會影響基隆港輪船進出，以及危險性的評估。但張耿輝卻質疑，市府出席會議後，對於此事，從來沒有向市議會報告過，認為是「藐視議會！」

「這就像在家門口前蓋一個大型瓦斯罐，都侵門踏戶了，萬一沒做好防範，氣爆怎麼辦？」張耿輝痛批，市府派人去開會，結果都沒向議會報告，要在基隆港附近的外木山口填海造陸，還要造6座16公秉的LNG儲槽，總共為84公秉，相當於4萬台油罐車，這麼龐大的危險性，還不報告？

張耿輝說，天然氣液化站，危險性不容忽視，萬一沒有良好的規畫，而發生氣爆的話，後果將不堪設想。另外港區有許多船舶進出，這也將會造成通行上的憂慮，同時在環保上，也會形成憂慮。

張耿輝表示，這項浩大工程，不但將影響周邊住戶、休閒旅遊市民及船隻進出作業的安危，也影響到基隆港未來整體發展，市長與港務公司應妥善處理，並考量到基隆港長遠的發展提出周詳的計畫。針對航港局未邀請基隆市議會參加，真的是「不尊重民意機關！」要求市長及市府團隊「說清楚，講明白！」

(中時)