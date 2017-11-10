王心恬穿TRAVELER 勇闖時尚之都的旅遊達人

2017年11月10日 20:00 中時電子報 綜合報導

機能界代表性MIT品牌-TRAVELER旅行者，10日在台北時尚聖地ATT 4 FUN盛大舉行2017秋冬時尚服裝秀，現場聚集了上百位貴賓及媒體一同共襄盛舉。靈感來自世界各地，TRAVELER不斷創新與突破，為旅人提供更優質的機能享受，這次秋冬新品，以時尚之都「紐約」為設計靈感，將流行線條蛻變成適合旅行的魅力時裝，不僅時尚搶眼，嶄新的機能剪裁、印花布料更是服裝秀的一大亮點。

現場氛圍宛如旅行在紐約重要地景中的大膽跨步，從早晨中央公園的活力穿搭、午後金融大道的品味穿著，到夜晚穿梭在時代廣場的風靡造型，整場秀以三個時間軸串連出「Be a Traveler」的一天。由旅遊達人王心恬帶領著凱渥名模，體現踏在紐約街頭的自信態度，完美詮釋TRAVELER全新絕美的機能之作，霸氣展現機能與時尚的衝擊魅力。

TRAVELER設計總監鄭永靖表示，全世界的設計師都在絞盡腦汁創造出品牌獨有的風格特性，TRAVELER每季在找尋設計主題的過程中，就像勇敢冒險的旅人，帶領大家前去領略異國之美，將那份美麗化作靈感謬思，與卓越的機能布料結合，成為機能與時尚兼具的美好事物。而今年主題紐約，從基本款式至流行元素的設計款，版型上更顯合身俐落，創意印花及圖騰選自紐約代表性的風華年代，像是1920年的ART-DECO風潮、1960年嬉皮年華以及街頭塗鴉等元素，巧妙結合在機能布料上，引領機能時尚化的頂級價值。

TRAVELER不只是生活、Be a Traveler更是態度

TRAVELER今年推出時髦系列-「經典風衣」，以俐落立體剪裁的風衣系列。圖/旅行者提供

一踏入時尚秀現場，瀰漫著爵士樂的藍調旋律，彷彿置身在紐約百老匯街頭，以旅行者的視角化身為鳥，俯瞰紐約城市一整天。跟隨著都市、時代脈動，穿梭在賓客之中，用swing舞蹈展現的動感與活力揭開服裝秀的序幕。

Good Morning NEW YORK，名模王心恬以一身活潑俏麗的GORE-TEX®防水外套亮麗登場，將輕薄、舒適、保暖等魅力單品，搭出今年流行感的多層次穿搭，而設計上最受關注的一大突破，就是擁有藝術印花的「GORE-TEX®防水外套系列」，顛覆過往的單色及雙色設計，讓GORE-TEX®別於以往更加有型；TRAVELER首創雙面時尚的「雙機能防水羽絨系列」與日本極輕量「GELANOTS®輕熱衣系列」，除了基本簡約色彩，外觀上更大玩幾何圖形與紐約文化概念，紮實的保暖力與輕量防水特性，是秋冬最受歡迎的保暖單品。

Good Afternoon NEW YORK，場景來到世界金融重鎮，職場時尚的指標，模特兒穿著TRAVELER今年推出時髦系列-「經典風衣」，以俐落立體剪裁的風衣系列，不僅呈現時尚感，透過防風與舒適感的機能特性，讓奔波旅行的商務人士，更多了展現職場自信的魅力服飾。

節奏加快，薩克斯風高聲吹奏迎接Good Night NEW YORK，自信走在夜晚下閃耀的紐約城，模特兒穿著TRAVELER長版撥水羽絨衣，採用特殊抽皺、菱格紋線條修身比例，勾勒出女性身型的曼妙曲線，不僅極致保暖且散發高貴典雅的奢華氣息。服裝秀最迷人的壓軸焦點王心恬，以一身TRAVELER酒紅色經典長版GORE-TEX®防水外套，完美詮釋TRAVELER引領時尚與機能兼具的未來趨勢，機能服未來除了滿足旅人多元需求，更加改變日常生活的穿著，旅程即將隨心所欲，美的義無反顧。

王心恬的旅人經 TRAVELER絕對是首選

應邀擔綱TRAVELER 2017秋冬時尚主秀的王心恬，除了模特兒的身份，還有著畫家、作家、馬拉松跑者等多重身分，而近年來迷上旅遊的她，因為節目工作，幾乎走遍世界各國，只要一有工作空檔，便開始安排下一個旅遊地點，讓自己好好的放鬆，而TRAVELER，正是讓她在世界各地旅遊相當重要的穿著。

王心恬說，因為工作經常走訪世界各國，為了要因應各種不同氣候的溫差，選擇多場域能穿搭的機能性外套是我一直很重視的，而TRAVELER 2017秋冬款式，讓我非常驚豔的是，極度保暖的撥水羽絨和頂級防水防風外套，穿搭起來非常舒適、輕盈無負擔，這個對外出旅行的女孩子來說，實在太加分了，而且女孩子最怕就是穿得太單調，有了TRAVELER，不再擔心外型過於平凡，時尚流行的魅力款式，滿足百變造型需求的旅行者們。今年我將會穿著TRAVELER到處趴趴走，讓旅遊的視野更廣闊。

(中時電子報)