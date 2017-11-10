NBA特稿》雷霆問題不僅三巨頭 替補更無解

2017年11月10日 14:39 中時電子報 黃及人

季前還在歡迎安森尼、保羅喬治加盟雷霆組成「三巨頭」的韋斯布魯克，如今卻面臨開季戰績疲軟不振窘境，問題除了出在三巨頭彼此之間還需更多時間磨合，更加無解的麻煩，還是雷霆板凳戰力嚴重不足，根本無法提供應有支援火力！

其實找來安森尼與喬治之後，雷霆上下都很清楚，無論如何球只有1個，卻有3名單打好手的必然結局，就是球權難以分配，就算本季韋斯布魯克、安森尼與喬治場均都破20分，卻很少碰上3人同時爆發，往往總有1人手感低迷。

老實講，三巨頭的融合問題，或許還可依賴更多比賽找到解答，可是雷霆當前最大困境，還是板凳火力不足，除了沒有1名雷霆替補本季場均得分上雙，更找不到足以扛下隊上第六人重任的好手，總教練多諾凡只能大嘆無人可用。

其實這就是找來三巨頭的惡果，雷霆團隊薪資高居聯盟第3高的1.3億美元，其中韋斯布魯克、安森尼與喬治3人薪資，總共就花7380萬美元，加上亞當斯坐領年薪2247萬美元，雷霆根本沒剩多少薪資空間找來好手加盟。

結果造成雷霆本季幾乎所有團隊數據都居後段班，包含平均得分103分(第22)、平均籃板42.1個(第21)、平均命中率4成44(第20)、平均罰球命中率7成33(第26)與平均三分命中率3成40(第22)，雷霆想要重新振作都難。

面對板凳戰力問題暫時無解的現實，雷霆當前所能做的，只有希望三巨頭趕緊磨合成功，然後期許在球季中段，可以找到1到2名優質替補加盟，否則再繼續這樣輸下去，不要說是爭冠了，雷霆就連闖進季後賽都有難度。

(中時電子報)