上月來台開唱無故取消 日貝斯手竟遭殺人魔斬首分屍

2017年11月10日 14:42 中時電子報 蔡曉婷

日本上月底爆發一起恐怖連續殺人案，27歲的嫌犯白石隆浩涉嫌分屍殺害9人，並在屋內找到9顆人頭與大量人骨，其中8名被害人為女性，1人為男性，今(10日)媒體報導，唯一的一名男性被害人就是日本地下樂團「BYE BYE NEGATIVES」的貝斯手西中匠吾，上月他原訂要和樂團一起來台開唱，卻無故取消，如今真相大白，原來當時西中匠吾便失蹤，其他成員才決定婉拒表演。

日本警方上月底在神奈川縣一處公寓內發現9顆人頭，使殺人魔白石隆浩的暴行曝光，震驚全球，之後白石隆浩也全都認了，透露從今年8月起殺害了9人，其中8名女性都被他性侵過，而唯一的男性的被害人是因急著來找女友才被滅口。

今據《鏡周刊》報導，近日被害人身分曝光，唯一的男性死者竟是「BYE BYE NEGATIVES」20歲貝斯手西中匠吾，該團上月本來計畫參加台北PIPE Live Music的表演，卻因失蹤數月只好取消，該團成員寺田敏也曾在推特上幫忙張貼尋找西中匠吾的啟示，稍早也證實西中匠吾已遭殺害。

然《週刊新潮》同時也翻盤西中匠吾遭殺害主因，傳聞西中匠吾因感情挫折罹患嚴重憂鬱症，一心求死的他成為了「自願自殺者」，才因此與凶手搭上線，並非先前報導所稱因找尋女友而慘遭殺害，真相則有待警方進一步釐清。

(中時電子報)