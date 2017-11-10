反對再修《勞基法》 綠委：不該寫下勞動權黑暗史

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中時

民進黨立法院黨團今天早上召開黨團大會，針對一例一休議題再做討論，黨團幹部均強調已經與絕大多數綠委取得共識，支持政院版本，僅有少數仍有意見。不過，綠委鍾孔炤稍早於臉書發文指出，「我們不能也不該在此寫下勞動權益黑暗的一頁歷史，忘記了人民希望追求公平正義、堅持價值的期許。」

鍾孔炤表示，去年12月，勞基法修正案三讀通過，期待透過相關制度的設計，朝向落實週休二日，降低年總工時的目標前進，當時，他也強調修法即使不完美，仍是一個螺旋前進的起點。同時，也與執政黨的同仁們相互的提醒，執政的決策，必須達到各種價值與期待的衡平，「使我們的日子如何，力量就如何」。

鍾孔炤指出，從去年新法三讀至今，在主計總處的各項數據中，完全可以見到政策目標的逐漸落實，也證實透過勞動權益提升，更能夠帶動產業轉型。走向高附加價值產品的生產模式，相關部會協助產業解決問題，讓台灣更有競爭力的同時，勞工也能獲得休息、自我成長、增加創新能力、提高勞動效率。孰料，新法還未落實執行，又將大幅度的修正，面臨勞動權益退縮，引起許多勞工朋友的反彈，不曾走上街頭的勞動學者、過去在街頭的戰友與年輕面孔，代表的都是勞工的聲音，最大的訴求就是「善待勞工」如此而已。

鍾孔炤說，人民期待一個真正與人民站在一起的執政黨，期待這個政黨真正的在乎弱勢、在乎環境、在乎食安，為勞工權益把關，讓勞動法規更完善與進步。

(中時)

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