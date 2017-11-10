陪酒說惹風波 遠航告桃園空服員工會加重誹謗

遠航營運長曾金池到台北地檢署控告桃園市空服員職業工會理事長趙剛及祕書長林佳瑋加重誹謗。（張孝義攝）

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遠東航空的空服員陪酒爭議再起風波，代表空服員的桃園市空服員職業工會9日發出的採訪通知，指「遠航公司不尊重女性」、「竟然聲稱空姐陪酒正常合理」，遠航營運長曾金池10日到台北地檢署控告工會理事長趙剛及祕書長林佳瑋加重誹謗，曾金池指出，如果工會願意澄清不實陳述，遠航也願意撤告。

桃園市空服員職業工會發出的記者會採訪通知，其中指稱「遠航公司不尊重法律，蔑視勞基法及工會法之規定」、「遠航公司不尊重女性，竟然聲稱空姐陪酒正常合理」及「航公司不尊重勞工，驅迫勞工反制勞工」等3項陳述。

遠航營運長曾金池表示，遠航從來沒有聲稱「陪酒是正常合理的」，所以遠航除了駁斥桃園市空服員職業工會的不實陳述，並且對工會理事長趙剛及祕書長林佳瑋提出加重誹謗告訴。

曾金池指出，有關空服員的爭議已經進入司法程序，相關的事實，應該是在法院呈現事證，由法院做出最終的判決，讓法院還原清楚是誰在說謊，所以未來遠航對於空服員爭議，也不再對外有任何回應。

曾金池強調，如果桃園市空服員職業工會採訪通知上的陳述是出於筆誤，工會願意澄清不實陳述，遠航也願意撤回告訴。

遠航空服員爭議是因工會日前上傳一支「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」為題的動畫影片，陳述遠航空服員被高層要求替候選人助選、陪酒，另指控遠航積欠薪資，飛航設備有問題等。遠航日前向北檢控告詹姓、高姓、呂姓3名空服員加重誹謗罪。

(中時)

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