陪酒說惹風波 遠航告桃園空服員工會加重誹謗

2017年11月10日 14:55 中時 張孝義

遠東航空的空服員陪酒爭議再起風波，代表空服員的桃園市空服員職業工會9日發出的採訪通知，指「遠航公司不尊重女性」、「竟然聲稱空姐陪酒正常合理」，遠航營運長曾金池10日到台北地檢署控告工會理事長趙剛及祕書長林佳瑋加重誹謗，曾金池指出，如果工會願意澄清不實陳述，遠航也願意撤告。

桃園市空服員職業工會發出的記者會採訪通知，其中指稱「遠航公司不尊重法律，蔑視勞基法及工會法之規定」、「遠航公司不尊重女性，竟然聲稱空姐陪酒正常合理」及「航公司不尊重勞工，驅迫勞工反制勞工」等3項陳述。

遠航營運長曾金池表示，遠航從來沒有聲稱「陪酒是正常合理的」，所以遠航除了駁斥桃園市空服員職業工會的不實陳述，並且對工會理事長趙剛及祕書長林佳瑋提出加重誹謗告訴。

曾金池指出，有關空服員的爭議已經進入司法程序，相關的事實，應該是在法院呈現事證，由法院做出最終的判決，讓法院還原清楚是誰在說謊，所以未來遠航對於空服員爭議，也不再對外有任何回應。

曾金池強調，如果桃園市空服員職業工會採訪通知上的陳述是出於筆誤，工會願意澄清不實陳述，遠航也願意撤回告訴。

遠航空服員爭議是因工會日前上傳一支「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」為題的動畫影片，陳述遠航空服員被高層要求替候選人助選、陪酒，另指控遠航積欠薪資，飛航設備有問題等。遠航日前向北檢控告詹姓、高姓、呂姓3名空服員加重誹謗罪。

(中時)