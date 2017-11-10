澎湖海洋地質公園再現曙光 今舉行說明會

2017年11月10日 14:59 中時 陳可文

創造澎湖新風華，澎湖縣爭取10多年的海洋地質公園，10日行政院農委會林務局邀集專家學者跨海澎湖舉辦「澎湖海洋地質公園」說明會，盼以專業結合地方注入新活水，展現澎湖之美。

澎湖縣政府於91年成澎湖縣玄武岩地質公園設置推動委員會，迄今已15年了，縣府彙整澎湖地質、地形、自然生態、人文歷史等資源，爭取聯合國列為世界遺產名錄或世界地質公園，可是雷聲大雨滴小，空歡喜一場。

研究指出，澎湖群島擁有全台灣最古老的火山地質景觀，尤其火山熔岩玄武岩更是全世界少見的地形景觀，風化及海蝕的龜裂柱狀、板狀、片狀等玄武岩型態，彷彿上天鬼斧神工的傑作。

如今推動澎湖海洋地質公園議題再獲中央青睞，農委會特地委請台師大、高師大、台大及東華大學專家學者規劃研究，更邀集觀光局澎管處、縣府、鄉市公所、社區民眾鼎力支持，齊聚澎湖舉辦推動說明會。

學者指出，澎湖早期規劃了吉貝嶼、奎壁山、桶盤嶼、小門嶼、望安島、七美島6個地質公園，其實這些只能當作地質景點，實質上整個澎湖就是最正港的地質公園。

林務局強調，去年已正式公告通過將地質公園納入文化資產保存法，未來澎湖推動海洋地質公園更有法源依據，這象徵了2017年正是台灣地質公園元年。

會議凝聚共識有志一同，同時建議將地質公園納入發展觀光條例，將結合產、官、學各方資源全力推動促成，永續經營澎湖地形、地質、地貌等美麗風光，擦亮台灣海峽上這串璀璨的珍珠。

(中時)