香山區觀光硬體加強 竹市議員力促進度

2017年11月10日 15:20 中時 徐養齡

新竹市青青草原三期工程將打造婚紗聖地「愛之環」，但入口處僅18格停車位，恐造成交通不便問題。（徐養齡翻攝）

新竹市目前正進行青青草原三期工程，將打造婚紗聖地「愛之環」，勢必將帶來不凡觀光效益，但市議員林盈徹發現，入口處僅18格停車位，另南港白雲橋設計不良，發生斷裂情形，盼市府積極改善。

林盈徹表示，新竹市出生率高，意味市民登記結婚的狀況也相對較高，青青草原愛之環的誕生，可望對地方帶來大量觀光人潮，但據他實地到場勘查，發現櫻花大道入口處僅有寥寥18格汽車停車格，屆時停車恐出問題。

市府交通處回應，青青草原占地廣大，目前多利用道路兩側規畫汽機車格位，青青草原北邊草原路入口處，共有汽車停車位63格及機車停車位12格，另南邊櫻花大道入口則有劃設汽車停車位18格及機車停車位36格，總計小汽車停車位82格及機車停車位48格。

若遇有大型活動，市府會利用青青草原周邊的大坪頂停車場，場內共有汽車停車位577格，另海山漁港、中華大學校地等作為臨時停車場，可避免大量車流湧入，造成周邊交通壅塞的情形。

林盈徹另指17公里海岸線上，唯獨靠近南港的白雲橋還是木板鋪面，因本身設計不良，橫樑間距過寬、木板支撐點間距過大，導致時常斷裂。

城銷處表示，市府已擬定提昇計畫，向行政院體育署提報爭取前瞻補助經費，總經費初估為9176萬餘元，預計推動鋼橋防蝕檢測及查驗、結構補強、現場除鏽、防護及塗裝與白雲橋鋪面更新等工作，完成後期能提昇新竹市17公里海岸自行車道安全與舒適的騎乘環境。

(中時)