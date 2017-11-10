人口高齡化 澎湖推行高齡友善幸福城市

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澎湖縣政府今年參加衛生福利部國民健康署與台灣健康城市聯盟共同舉辦九屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選活動，消防局、農漁局及環保局獲得優良提案與健康環境獎項，成效斐然。10日於高齡友善城市第2次推動委員會議中獲縣長陳光復嘉勉，期許在專家學者輔導及各局處通力合作下，共同營造澎湖為高齡友善幸福城市。

106年澎湖縣高齡友善城市推動委員會議，10日上午在衛生局3樓會議室舉行，由縣長陳光復主持，會中邀請專家學者與縣府15個局處討論高齡友善行動方案執行情形及意見交流。

陳光復表示，人口結構高齡化是現代社會普遍趨勢，澎湖縣截至106年9月底止，總人口數10萬3843人，65歲以上人口1萬5955人，佔總人口數15.36%，為全國第7高，高齡化社會已是無法忽視的重要議題。

對於澎湖縣消防局、農漁局及環保局榮獲第9屆健康城市暨高齡友善城市優良提案獎及健康環境獎，他表示嘉許之意，顯示近年縣府努力推動高齡友善環境成果受到肯定，期盼專家學者及縣府團隊共同合作，全力推動敬老、親老、無礙、暢行、安居、連通、康健、不老等八大面向，營造銀髮族健康快樂幸福城市。

106年縣府共有15個局單位提送15件行動計畫獎項評選作品，參加台灣健康城市聯盟共同舉辦九屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選，經評選果有消防局：世界最美麗海灣~「美麗澎湖海，阿公阿嬷陪妳Hi」(優良提案獎)；農漁局：樂活菊島-在地生活好公園(健康城市-健康環境獎)；環保局：村里一起做回收，澎湖環境更美好(健康城市-健康環境獎)。

(中時)

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