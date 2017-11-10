馬克宏突訪沙烏地 猛批伊朗飛彈計畫

法國總統馬克宏(左)和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德11月9日在利雅德會面。(圖\Saudi Press Agency)

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中時電子報

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)週四突然訪問沙烏地阿拉伯，部分原因是幾天葉門叛軍發射一枚飛彈、疑似攻擊沙國首都利雅德(Riyadlh)國際機場，馬克宏將此事責任怪在伊朗的飛彈計畫上，但又強調會遵守前年各國和伊朗達成的核協議。

馬克宏原本在阿拉伯聯合大公國進行兩天的訪問，但他週四早上卻突然前往沙烏地阿拉伯，部分原因是葉門的什葉派叛軍上週六對利雅德發射一枚導彈飛彈。對此沙烏地阿拉伯周一已經關閉了連接葉門的海空路交通，並警告伊朗這個叛軍的飛彈會被視為「戰爭行為」。

儘管發射飛彈的是葉門的胡塞武裝組織(Houthis)，但馬克宏直接怪在伊朗身上，他在杜拜時就說：「這枚從葉門發射、被沙烏地阿拉伯攔截的飛彈，很明顯的是伊朗的，正好顯示他們飛彈計畫的威力。」伊朗官媒並未立即對此發表評論，而支持這些什葉派叛軍的伊朗官員否認和此事有直接關係。

週四晚上馬克宏和沙國王儲穆罕默德·本·沙爾曼(Mohammed bin Salman)會面，也再度表示法國譴責這個飛彈攻擊。他之前就說，法國和沙國合作確保區域穩定和對抗恐怖主義，是相當重要的。

他在沙國的行為凸顯法國對沙烏地皇室變動的態度，馬克宏並未公開談論到沙國現任國王薩勒曼(Salman)，而沙國官員也未表示兩人曾會面，這可能表示法國相信32歲的王儲穆罕默德已是沙國現在的實際掌權者，也相信他父親即將退位的謠言。馬克宏也小心不批評沙國現在的反貪腐活動，沙烏地有些人和專家認為這是史無前例針對其他王子和商人的肅清行動，王儲穆罕默德發動這起行動是為了要鞏固對國家的掌控。

除此之外，馬克宏強調他會遵守2015年各國和伊朗達成的核協議，因為撤銷可能會立即引發戰爭和失控，導致類似北韓的情況發生。馬克宏也表示需要達成新的協議，以影響伊朗的飛彈計畫。

(中時電子報)

文章來源：France’s Macron heads to Riyadh from UAE in surprise trip

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