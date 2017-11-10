林懷民請柯P規畫「齊柏林紀念館」 20坪月租20萬挨批

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知名導演齊柏林今年中墜機身亡，震撼文化界，雲門舞集創辦人林懷民委請台北市長柯文哲幫忙，在北市規畫「齊柏林紀念館」。市議員顏聖冠今指出，市府找到陽明山上20坪空間，月租金竟高達20萬，團隊根本負擔不起，文化界對此相當不滿；柯文哲說，他交辦下去以為沒問題了，原來沒處理好，會再回去整理地點。

顏聖冠今在議會總質詢指出，齊柏林導演過世後，林懷民私下拜託柯文哲，幫忙找空間成立「齊柏林紀念館」，紀錄他生前拍攝的影像，參與環保運動的過程，也讓齊的工作團隊可以進駐；柯文哲回應，他知道，林懷民只有拜託他這件事，有特別交代文化局處理。

不過顏聖冠表示，文化局找了半天，只找到陽明山美軍宿舍其中一處，使用空間僅20幾坪，月租金卻要20幾萬。她不滿說，齊柏林過世後負債3000萬，以他對台灣文化界的貢獻，市府免費提供場地都不為過，卻規劃陽明山蚊子館，交通又不方便，每月還要收20幾萬，這樣說得過去嗎？

顏聖冠強調，這件事已在文化界傳得沸沸揚揚，大家都對柯文哲很不諒解，她認為市府應該表態，主動提供合適場地，松山文創園區每月租金也沒那麼高，難道沒別的空間了嗎？一點誠意都沒有，根本就敷衍了事。

柯文哲先是納悶，為什麼20幾坪要20幾萬，租金實在太高，接著坦言市府追蹤系統有問題，他交辦下去以後，局處沒有反映，以為沒消息就是好消息，想說已經處理好了，這部分會回去整理，把可已的場地都列出來，不過他認為還是要訂使用期限，也不能一輩子簽下去。

文化局長鍾永豐表示，會繼續努力找場地，另外提供齊柏林團隊不用租金、較簡便的場地做參考；財政局長陳志銘也跳出來說，房舍部分局裡會協助，盡快整理出可用空間。

(中時)

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