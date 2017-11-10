電影《找藉口有限公司》贈票活動

《找藉口有限公司》（圖／聯影電影）

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中時電子報
／綜合報導

找藉口有限公司 Alibi.com

★ 法國票房直逼台幣9億元

★ 超賣座喜劇，爆棚口碑橫掃全歐洲

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12月8日 很高興為您服務

政府立案 契約透明 收費公正 24小時線上諮詢 案件達成率100%

劇情介紹

史上最尷尬的任務，女婿要幫岳父偷情！？這個忙到底幫不幫

桂格與朋友創設一家新型態服務業「找藉口有限公司」，專門編造各種藉口去對付客戶想瞞騙的妻子、家人，策畫無懈可擊的計謀，以確保客戶安然脫身，使命必達的周全服務，讓他們的業績蒸蒸日上，客人應接不暇，連小學生都委託他們幫忙翹課。

在一次執勤過程，他與一位金髮美女一見鍾情，偏偏她最厭惡男人說謊，桂格只好隱瞞自己身分，與她談著甜蜜戀愛，沒想到金髮美女帶他回家見父母時，發現她的父親竟然也是他的客戶，任務是要幫他偷情，這可怎麼辦呢？謊話一個接著一個，生活變得雞飛狗跳，左右為難的他，是否能夠成功「找藉口」安全脫身呢？

法國賣座票房直逼9億 年度最佳喜劇【找藉口有限公司】│12.08很高興為您服務

活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《找藉口有限公司》12月8日 很高興為您服務」

再到【星星嚐】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【CT星星嚐】粉絲團由此去

2. 特映時間： 12/04 19:00 喜樂時代影城

◎ 得獎公佈：11/28下午1點。得獎名單公布於該網頁

領票時間：11月28日下午2點至12月4日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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