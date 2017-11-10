坑很大？華人遊威尼斯用餐 驚收萬元帳單

2017年11月10日 15:27 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

出國旅遊到餐館用餐，民眾可要多留意上桌料理，免得最後收到巨額帳單。近日有華裔英國大學講師赴威尼斯旅遊，到當地餐館用餐時，店家頻送來沒點取的餐點，儘管主動告知後仍執意上桌；最後收到超乎預算高價帳單，讓他深感受騙、「差點心臟病發」，無奈寫信投訴威尼斯市長。

一名華裔英國大學講師帶父母到威尼斯度假，綜合英媒「每日電訊報」報導，三人前往當地一家餐館用餐，原本只想點義大利麵和開胃菜；沒想到，店員反而多送來20份生蠔、龍蝦、烤魚等海鮮料理，過程也未告知顧客相關餐點費用。

結果結帳時，高價帳單讓這家人深感受騙、「差點心臟病發」；又因為行程急著趕飛機，只好認栽買帳，三人一頓午餐總消費526歐元(台幣約1.8萬元)。如此強迫推銷，讓華裔英國大學講師不滿，寫信投訴威尼斯市長。

他強調，自己不需要任何退款，但指責店家利用外國旅客不懂義大利文，強迫送來顧客沒有點取的餐點，餐廳這般宰客行為有損威尼斯聲譽，是威尼斯的可恥和恥辱。

不過，店家受訪時堅稱，店內菜單清楚條列各項餐點價格，若是顧客發現是自己沒有點取的餐點，可以告知、拒絕吃。雙方消費糾紛未解，而根據該餐廳的TripAdvisor網路評價，有超過半數為負評，有顧客感到被「敲竹槓」的經驗。

(中時電子報)