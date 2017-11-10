林克謙也發聲明了 否認周刊報導

林克謙今也在個人臉書發出聲明，嚴正否認先前周刊釋出內幕報導。(資料照 中央社)

友善列印
中時電子報

日前周刊爆料，中信兄弟釋出7人內幕，林克謙今也在個人臉書發出聲明，嚴正否認週刊爆料報導，希望讓他回歸平靜且單純的生活。

林克謙臉書聲明如下：

關於近期壹週刊雜誌報導的不實內容，本人以此聲明澄清，也請社會大眾勿再傳播並非事實的言論：

1.首先，我要還原「記者求證電話」的始末，記者打來時，非常匆忙的要我回覆球團釋出的理由是否與「外傳很多緋聞」和「桃色糾紛」有關，當下我一頭霧水，只回答兩次「不曉得、不清楚」後，記者就主動結束了通話，而非「匆匆掛上電話」。

2.關於週刊上寫到「和女球迷的花邊緋聞太多」的部分，現在的我，人際關係和工作之餘的休閒都非常單純，週刊無中生有的內容，已經對我和我的家庭造成嚴重困擾。

3.另外週刊寫到「個性不受控制容易爆走，也讓球團相當受不了」的部分，面對中華職棒只有4隊的高度競爭壓力，我今年投出近幾年來最滿意的成績，面對教練團交派的任務，我全力以赴，面對狀況起伏和教練團調度，我也主動與投手教練及總教練溝通，順利的溝通過程，也幫助我和教練團了解彼此的想法，當然，也不曾發生口角或衝突等「爆走」的狀況；更沒有發生「讓球團受不了的事情」。

4.棒球是我賴以維生的夥伴，職棒生涯是我人生最重要的階段，或許即將告別，但我絕不會帶著不屬於我的故事走向下一站，最後，希望外界所有與我有關的不實言論能隨這篇聲明告一段落，我選擇打破沉默雖然不能改變流言蜚語，但請勿再無的放矢，讓我回歸平靜、單純的生活！

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
MLB》大谷翔平確定挑戰大聯盟 今… 林佳龍盼大聯盟遊騎兵隊提升台中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。