林克謙也發聲明了 否認周刊報導

2017年11月10日 15:26 中時電子報 周鎮宇

日前周刊爆料，中信兄弟釋出7人內幕，林克謙今也在個人臉書發出聲明，嚴正否認週刊爆料報導，希望讓他回歸平靜且單純的生活。

林克謙臉書聲明如下：

關於近期壹週刊雜誌報導的不實內容，本人以此聲明澄清，也請社會大眾勿再傳播並非事實的言論：

1.首先，我要還原「記者求證電話」的始末，記者打來時，非常匆忙的要我回覆球團釋出的理由是否與「外傳很多緋聞」和「桃色糾紛」有關，當下我一頭霧水，只回答兩次「不曉得、不清楚」後，記者就主動結束了通話，而非「匆匆掛上電話」。

2.關於週刊上寫到「和女球迷的花邊緋聞太多」的部分，現在的我，人際關係和工作之餘的休閒都非常單純，週刊無中生有的內容，已經對我和我的家庭造成嚴重困擾。

3.另外週刊寫到「個性不受控制容易爆走，也讓球團相當受不了」的部分，面對中華職棒只有4隊的高度競爭壓力，我今年投出近幾年來最滿意的成績，面對教練團交派的任務，我全力以赴，面對狀況起伏和教練團調度，我也主動與投手教練及總教練溝通，順利的溝通過程，也幫助我和教練團了解彼此的想法，當然，也不曾發生口角或衝突等「爆走」的狀況；更沒有發生「讓球團受不了的事情」。

4.棒球是我賴以維生的夥伴，職棒生涯是我人生最重要的階段，或許即將告別，但我絕不會帶著不屬於我的故事走向下一站，最後，希望外界所有與我有關的不實言論能隨這篇聲明告一段落，我選擇打破沉默雖然不能改變流言蜚語，但請勿再無的放矢，讓我回歸平靜、單純的生活！

(中時電子報)