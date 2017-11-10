引《菜根譚》之境界！黃媽慶以木雕闡述世間美

2017年11月10日 15:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

看似風霜的木頭，在藝術家黃媽慶巧手裡彷彿有了新生命！「受污染的濕地」上頭有一隻隻螃蟹尋找牠們的家；「一魷未盡」中，曬乾的魷魚彷彿用竟力氣要呈現最完美的一面作為紀念！原來從木雕中也能顯現世間的真善美！

《菜根譚》之「靜中見真境，淡中識本然」！黃媽慶老師出生於彰化鹿港，師承知名傳統木雕家王錦宣先生，在木雕界從業近五十年，奠定其木雕的深厚根基，創作靈感多來自本身的成長經驗和生活環境，再加上崇尚自然的性格，對於農村景致的描繪極為真摯動人，嘗試以《菜根譚》之「靜中見真境，淡中識本然」為創作發想主題，在本次「靜中真境-黃媽慶木雕創作展」以最真切的靜中本念，運用樸實自然的雕刻手法，以物傳情，於作品中渾然天成地闡述世間萬物本質之美。

黃媽慶《荷葉映紅蓮》（左）、黃媽慶《絲路》（右）。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

本次展覽計展出40組(件)木雕作品，區分為：自然、荷花與瓜果等創作系列。於「自然」創作系列作品中，一窺作者以眾生萬物為師，心靜方能優游自得的體悟；由「荷花」創作系列作品中，透過沉靜且質樸之雕鑿技法，體現靜中見真境的意義；更在「瓜果」創作系列作品中栩栩如生地描繪菜蔬草蟲間的細膩互動。其中更將本次展覽中5件極具代表性的木雕作品：「一魷未盡」、「受汙染濕地」、「八魚自在」、「荷葉映紅蓮」及「絲路」捐贈予國立臺灣工藝研究發展中心典藏。

黃媽慶以個人獨到的雕鑿手法，將大自然的千姿百態轉化為情意至誠的木雕創作。作品除了展現令人莞爾一笑的物外之趣外，也透露對大地萬物的真切關懷，傳達出作者放下外在喧擾，淡本自然尋找純淨自我的意念。更感受木雕創作順應自然技巧及美感，在平凡無奇的日常生活當中顯出師法自然、寫意優雅的情調。

工藝家黃媽慶（右）將作品捐贈予工藝中心主任許耿修（左）。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

各具特色的作品皆傳達了創作者由雕刻入心，閑淡中見識世間萬物本質的無限可能，希冀藉由本展延續、傳承並創新工藝技法，再創臺灣木雕技藝的新里程碑！

黃媽慶《一魷未盡》。（國立台灣工藝研究發展中心提供）

「靜中真境-黃媽慶木雕創作展」

展覽時間：2017年11月04日至2018年01月14日

展覽時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館，國定例假日除外)

展覽地點：台北當代工藝設計分館3樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)