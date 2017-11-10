金門降雨10年來最少 全島面臨缺水危機

2017年11月10日 15:57 中時 李金生

金門今年降雨明顯不足，金沙水庫的水位持續下降。（縣自來水廠提供）

金門今年降雨不足去年4成，各地農塘乾涸長草。（李金生攝）

金門出現10年來最嚴重的旱象，今年降雨量較去年足足少了6成多，預期至明年3月底若未大量降雨，將面臨全島缺水的窘境。縣自來水廠不排除近期先採取夜間減壓措施，一旦水情持續吃緊，將再進一步啟動限水應變機制。

縣自來水廠表示，今年地區降雨量比往年明顯減少，截至10月止累計降雨量僅619毫米，與去年同期累計1612毫米相較，還不足4成，出現最近10年以來罕見的旱象。

目前，各水庫上游尤其是金沙水庫上游的光前溪、斗門溪、金沙溪及田浦水庫上游的前埔溪均已乾涸見底。各供水系統的原水蓄水量大拉警報，以太湖淨水場供水系統來說，原水供應天數已不足170天，因未來幾個月並非雨季，至明年3月底若不大量降雨，地區將面臨缺水窘境。

但在用水日益吃緊之際，卻有民眾在水庫抽取民生原水，做為營建工程或農業灌溉使用，引起自來水廠的高度關切，憂心將使情況更加迅速惡化。

該廠指出，水庫原水屬民生飲水水源，應保留原水供作旱季的自來水淨水使用，依水利法第93條第1項的規定，擅自取用原水屬於「竊水」違法行為，若因而損害他人權益者，也必須受處徒刑；又竊水行為亦涉及刑法第320條第1項：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或500以下罰金。」

目前，該廠除加強湖庫巡邏外，也請民眾協助舉發不法行為，自來水廠免付費專線：0800-002-117。同時也呼籲民眾節約用水，共體時難一起抗旱。

(中時)