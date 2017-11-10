Google大神錯了！網路瘋傳「這張照是什麼」答案驚人

2017年11月10日 15:55 中時電子報 尉遲佩玉

一名網友在推特上分享了一張乍看像是萬頭攢動的演唱會照片，由於近看發現「觀眾的樣子有說不出的怪異」，經網友分享後在網路上瘋傳，受到熱烈討論，紛紛詢問這是什麼？結果答案出乎意料，竟然不是演唱會，原來許多人都被這張照片給騙了，連Google圖片分析都搞錯！

這張照片原本在Instagram上並沒有太大迴響，乍看之下像是人潮眾多的「演唱會」畫面，沒想到其實是攝影師Micah Horn所拍攝的棉花採收照，仔細一看會發現，看似許多「人頭」的形狀其實是棉花，而後方像是「舞台」的打光處，則是是棉花採收機。

網友在推特上分享一張乍看像演唱會的照片，近看才發現是棉花採收照。（圖/翻攝自推特）

照片經網友分享後引起熱烈討論，最令人意外的是，之後有另一名網友將照片貼到Google圖片分析（Google CLOUD VISION API）上，結果竟然連Google大神都搞錯！Google圖片分析將這張照片歸為「音樂會、大型活動、舞台」等類別。

Google圖片分析（Google CLOUD VISION API）將這張照片歸為「音樂會、大型活動、舞台」等類別。（圖/翻攝自推特）

不少網友笑稱「現在派對真的太氾濫，就連Google也分不出來了」；也有網友酸「真正演唱會和選舉造勢晚會底下的人腦，其實也和棉花差不多」。

(中時電子報)