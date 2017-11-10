基隆港擬建液化站議員爆氣 林右昌淡回：還在評估

2017年11月10日 16:05 中時 張穎齊

今夏供電吃緊，基隆協和發電廠有4部燃油機組，因老舊排汙量大，屆齡除役，台電為配合2025年擴大然氣占50％的能源政策，計畫耗資350億元，在基隆港外海，以填海造陸方式打造第4座天然氣液化站，擬在2020年動工，但基隆市議會卻未收到通知，議員張耿輝於10日總質詢時，痛批市長林右昌與產發處長林青海，藐視議會。

基隆港擬興建天然氣液化站，交通部航港局於今年9月28日，邀集基隆市政府、台電、港務公司、輪船協會等單位，共同商討興建液化站後，是否會影響基隆港輪船進出，以及危險性的評估。但張耿輝卻質疑，市府出席會議後，對於此事，從來沒有向市議會報告過，認為是「藐視議會！」

張耿輝今下午2時許，在質詢時問及林右昌與林青海「有沒有出席會議？」2人皆答「沒有」，張追問「細節清楚嗎？」林右昌答「細節不清楚，這是屬於業務層級，市長、處長不用參加」，張聞後火大，怒飆「這麼重大的事情，都蓋到家門口了，你還不知道，卻推給業務層級？」

張耿輝說，台電要在隆港這麼重要的地方，要蓋6座油槽，還不重要？且要在西33碼頭蓋中油的油槽，並在旁邊的防波堤蓋小油槽，市長還推到業務？然後都把重心都放在產博會及城際轉運站。

「你的資訊是錯誤的。」林右昌淡定回應，必須投資2500億才能在東方波堤延伸出去，興闢商港及深水港的空間，而張議員說要蓋6座油槽，資訊是錯誤的，且航港局當初開的會議只是業務層級。

張耿輝回嗆「所以你同意這件案子嗎？你不阻擋嗎？」林右昌說，「這些都還在進行評估中，沒有定案，今年底才有可行性計畫報告出來，就我了解，天然氣液化比燃燒重油好。」

張表示，市長應該拿出魄力，且產發處長應該要去，不能隨便派一個人去，這樣如同把議會架空，實在是不尊重議會。

(中時)