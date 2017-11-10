大陸勞工待遇那麼優 台灣網友：一起投共吧

2017年11月10日 16:00 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一例一休再度修法，行政院拍板要對加班工時與休假日彈性調度，對此，勞團痛批是為資方開倒車，勞工會因此過勞。有網友拿來與中國大陸相比，發現勞工福利差好多，讓人心酸大喊：「政府良心在哪，我們乾脆一起投共算了」。

一位在大陸打拚八年的網友，日前在PTT分享自己的經歷，引發鄉民熱議。該網友表示，相較台灣勞工的勞健保，大陸員工可享有五個保險，包括養老、醫療、工傷、生育、失業，通常以最低薪資投保。這五險其實台灣的勞健保都有，大陸並不特別佔優勢。

但相較台灣公司調薪少，大陸勞工的調幅就很驚人，原po表示，自己到大陸八年，每年上調10至13%。有很多報導分析，薪資成本大幅拉升，是許多台商觟魚返鄉的一大原因。

另外，在加班費方面，平日加班1.5倍，周休2倍，國定假日則是3倍，大部分工廠也是用最低薪資來算加班費，基本上計算方式（時薪）就是底薪除上21.75。

原po以所待的城市蘇州為例，除非是家庭作坊式的企業，一般小公司會幫員工保五險、給加班費，因為投訴與提告流程太簡短了，只要勞工投訴勞動局，就會被詳查查勞動合同、薪資條、考勤紀錄等。資方若有不法，輕則整改，重則停工，而最重要的是，投訴的員工完全不會被掀底。

除了勞動局握有勞檢工權力，包含共產黨工會、各地安環部門的職業衛生部門，甚至公安都會緊盯勞工權益，導致老闆不想守法也不行。

看了這天差地遠的勞動條件，台灣網友們捶心肝了。有人留言表示「台灣勞檢要嘛沒有，要嘛人力有限」、「人家在進步，台灣在退步」、「見敵人的強大之處」、「就事論事，這方面中國好很多」、「台灣還在除30（再除8小時）呢…中國除21.75也太好」、「台灣舉證責任在勞工，中國舉證責任在資方，差多少…」、「勞檢效率台灣看不到車尾燈了」，有人乾脆直呼「大家一起投共吧」。

(中時電子報)