冷凍「萬里蟹」怎樣吃最美味！達人授秘訣

蒸熟冷凍的螃蟹完全解凍，即可直接食用，或是用電鍋稍做加熱再吃就很美味。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

冷冷秋天！如不能吃到尚鮮的萬里蟹！就用「冷凍」化解你的心與胃！秋天，萬里蟹的季節，大家有到野柳假日螃蟹市集、富基魚市、龜吼漁夫市集吃萬里蟹了嗎？到產地吃美味萬里蟹，想分享給遠方的家人朋友怎麼辦呢？其實您還有「熟蟹宅配到府」的新選擇！讓家人朋友也可以享用美味的萬里蟹！

萬里蟹是野生海蟹，不適合活蟹宅配運送，需蒸熟冷凍後才方便宅配運送。（新北市漁業處提供）

萬里蟹蒸熟冷凍後回溫吃不失鮮甜，宅配方便的新選擇

萬里蟹指的是花蟹、三點蟹、石蟳，都是天然野生海蟹，為了讓遠方的家人朋友有機會吃到鮮美的萬里蟹，萬里蟹品牌團隊自2013年起，特別輔導多位野柳在地漁家，嚴選剛從漁船卸下、一定規格以上的鮮蟹，蒸煮至熟再急速冷凍，方便宅配運送。消費者購買後退冰，即可直接享用鮮美的「在地嚴選熟蟹」。

生鮮的嚴選萬里蟹，等待徵煮熟後就可以冷凍保存。（新北市漁業處提供）

萬里蟹宅配，即食好方便

收到蒸熟冷凍的螃蟹完全解凍，即可直接食用，或是用電鍋稍做加熱（將螃蟹以背殼朝下方式放置，電鍋加入150cc的水，蒸煮8分鐘，停火後閉鍋悶5分鐘）就可以食用，如需將熟蟹再調味料理，建議減少加熱時間，免得蟹肉縮水走味。要了解更多萬里蟹的做法，請到歡迎大家試試看！

(中時電子報)

更多萬里蟹的做法
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