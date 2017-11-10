別再欺騙自己！萬能「工具人」有10大特徵

2017年11月10日 15:51 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

人不要再這麼好了！10大萬能工具人特徵。(圖/DailyView網路溫度計提供)

「工具人」一詞在近幾年越趨盛行，但每個人對工具人的定義都不同，究竟「工具人」有哪些特徵？DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2016年11月10日到2017年11月9日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出當一個人無怨無悔地、反覆做這些事情時，很有可能早被當成工具人啦！

No.10 佔位子/幫忙排隊

「欸我會晚點到，可不可以幫我跟我朋友佔個位？」很多工具人都從這裡開始，最初可能認為就只是幫朋友佔個位子而已沒什麼，久而久之佔位子好像就變成你的工作一樣，午餐沒吃、匆匆忙忙趕到教室就只為了幫忙佔個好位子，對方不但沒有好好感謝，還當成理所當然，有時候沒佔到位子還會被罵（？）

還有2015年超商釋出的蕭博駿為前女友排隊買票的廣告也引起網友們一陣撻伐，如果對方都已經沒有感情了，排再久你也排不到他的心裡了。

No.9 買三餐、宵夜

很多追女生的起頭就是從買早餐開始、幫買三餐、宵夜，或許還可以得到一起吃飯的機會！從日常生活的三餐開始進攻，然後讓對方默默的習慣你的存在，這個也太陰險了吧！但是，對你沒感覺的就是永遠對你沒感覺，就算你買了一年的三餐，對方也不會吃著吃著就開始吃你了（誤）。

幫買三餐不容易，花費心思想要買什麼、每天菜單還要不同，遇到標準把你當工具人的應該連餐錢也不會想到要幫你出吧！還在做誰的營養師嗎？收起你的博愛心，還是把這些錢拿來好好養自己比較重要吧！

No.8 幫忙搬家

隻身在外的女子們在搬家的時候就超需要壯丁的，平常沒有什麼聯絡，一要搬家就想到了你的存在，一次還行、兩次三次的請你幫忙，這個工具人的標籤也未免太明顯，就好像被當搬家公司一樣，而且這個勞力真是吃力不討好。但還是有不少人心甘情願地去幫忙對方，以為搬著搬著就會搬進對方的心裡嗎？別傻了，女生們的心態可能就只是「太棒了，終於有人可以幫我搬家，我只要在旁邊指揮就好了呢（？）」

No.7 跟男/女友吵架找你訴苦

就算對方有了男/女朋友，你卻依舊肯願意在旁邊默默陪他，每當他們吵架時，你是他的出氣口、訴苦主，然後得到一句「謝謝你，好像什麼事情跟你說完後就沒事了」，你以為這樣的心事依賴總有一天他會發現你這個心靈導師對他很重要，但其實你只是被當成心情垃圾桶而已，他對你就是不會有感情，你只是一個會默默傾聽然後給建議（雖然可能都只是被聽聽就過）的工具人，對方不需要你，只需要一個可以聽他心情的垃圾桶，喜歡著對方、但對方已經有對象，你卻還在無怨無悔的聽著他的一切嗎？放下吧，你的好值得他人珍惜。

No.6 寫筆記/寫作業/交報告

這就算沒有感情的成分在，也是有很多朋友這樣做！「考試快到了，可以借我看個筆記嗎」就這樣你努力了半個學期上課的心血全部拿去一夕之間被榨乾，或者是分組報告時什麼都不做，到最後才出現問自己可以幫忙哪裡什麼的，有著一勞永逸的想法真的都太令人憤怒了，到底憑什麼可以將他人一手建起來的一切在一時之間全部搶走呢？

但還是有不少工具人直言說感謝被這樣對待，同樣的東西一而再再而三地複習，成績也急轉直上，看來只付了一學分的錢卻有兩學分的資源，這樣算算還是挺划算的啦（？）

No.5 出門費用皆由你支付

這點或許比較出現在女對男身上，許多男生出門都會為了那一點成就感（？）搶著要幫女生付錢，比較沒概念的女生也就這樣一再地讓男生付錢，付到最後都變理所當然，但等等，都還沒成情人，怎麼就像是男朋友般的一直在幫女生付帳呢？

人家都說年少時的感情就像是替人在養老婆，但連名分都沒有還一直被當成提款工具人的你，醒醒吧！花了多少冤望錢在女生身上？那些錢還不如存起來買件漂亮衣服回去給媽媽呢！女生們也千萬不要把男生為你付的錢當成理所當然，交往前AA制真的很重要啊！

No.4 隨傳隨到

身為工具人的必備功能就是隨傳隨到了，只要對方一通電話、一個請求，你就能馬上為他推掉所有的事情，變得好像沒有自己的生活一樣，這樣的付出真的很令人感動，但對不帶感情地對方來說，他完全不會考慮到你的付出，只會認為你很好叫，就是一個隨call隨到的好人，進而得寸進尺的什麼事都想要請你幫忙，難道你以為他是什麼事第一個想到你是因為在乎你？不，你只像那個永遠都躺工具箱裡，最常被想到、用到的那把螺絲起子而已。

好好的充實自己的生活，不要來者不拒！讓對方知道你不是呼之即來，將自己的價值提升，不要當個萬能的好工具。

No.3 修電腦/各類3C物

呵呵呵呵呵呵呵呵呵，工具人一詞就是從這裡開始的啊！舉凡各種宅宅八成都會遇到女生請求幫忙修電腦，雖然這真的是很專業很專業的事情（有些女生甚至連裝電腦都要裝超久），堪稱電腦白痴之稱。但，總是拜託男生修電腦，修完後應該也可以請吃個飯或給個謝禮以示感謝～別把修電腦當成好像就是男生應該要會的專長！（會修電腦的男生表示：乾）或者在修的過程中也可以自己嘗試著去了解，修電腦的過程中還可以跟男生有點互動，看起來也比較不會像是丟著對方在那做工具人般，而且下次再遇到的時候，搞不好就可以自己出馬動手修了！

No.2 沒人陪就找你

很多人在剛失戀時絕對會孤單寂寞覺得冷，這時想找的人只是他的一個慰藉，而不是真正的喜歡，但你又剛好對對方有意思的時候，這時候中的機率就超大，對方什麼事情都想找你，吃飯找你、看電影找你、出門找你…等，一切都讓你誤以為他對你有好感，其實對方只是心靈上的空虛，把你當成了陪伴的工具人，這種遇到真的很慘啊！你一心一意的全然付出卻被對方踐踏了你的真情，等到發現的時候才知道你的付出都白費了，還真的失了一場戀，人心兩失，慘！

No.1 被當司機

有駕照又有車的人好像很容易就理所當然地變成周邊朋友的專屬司機了，偶爾幫忙載人很可以，但是若身邊的朋友一直把載人這件事情當成理所當然的話，有車者一定大大不悅，覺得自己就像被利用完的司機，丟到一旁就沒事了，還要時時刻刻的接送；但有些男生似乎又覺得這樣每天的溫馨接送情總有一天一定可以把女生接送到心裡的，這個想法就像騙自己一樣，其實你只是浪費了自己的時間還有油錢（如果女生長時間裝傻不幫忙分擔的話）。不會騎車的人們呀，不如趕快學學騎車、或者多搭乘大眾運輸工具、多走路，也總比整天麻煩別人來得好意思了吧！

工具人心法，練不練成自由心證！工具人的辛酸史真的是不提也罷，但是有沒有變身正宮的好例子？有！當然有！韓劇《三流之路》中，朴敘俊說穿了根本是金智媛的最佳工具人，叫他馬上到哪雖然一邊碎念還是準時出現；明明不是男朋友也想哭就到他懷裡哭；要去哪邊都有他相陪。不過各位別忘了，其實在戲裡女生根本是愛慘男方啊！除了要求以外，默默為他做了更多貼心事，並非純粹只是利用而已呀！

當工具人有賺有賠，一切都是自己歡喜做甘願受，還是勸你遇到公主病的恐怖對象還是速速退去以免遭遇不測，不信？不然你來聽聽網紅大哥大「館長」開示的工具人變強守則學習一下吧！

(中時電子報)