林佳龍盼大聯盟遊騎兵隊提升台中運動發展

2017年11月10日 16:21 中時 盧金足

美國大聯盟德州遊騎兵師資團10日拜會市府，希望與台中交流棒球訓練經驗。（盧金足翻攝）

台中市府推動棒球運動，並以洲際棒球場結合多功能運動中心（迷你蛋）及周邊設施，打造「棒球運動休閒園區」。美國大聯盟德州遊騎兵師資團10日拜會市府，希望與台中交流棒球訓練經驗，並分享運動醫學培訓及運動科學輔助訓練等觀念。市長林佳龍說，台中籌辦2019東亞青奧，新建修繕各運動場館，也培育運動人才，盼借助遊騎兵隊的專業建議，讓台中運動發展更完善。

林佳龍在運動局長王慶堂、經發局長呂曜志的陪同下，與德州遊騎兵師資團會面，雙方就棒球、運動醫學等議題進行交流，並互贈紀念品，現場也播放影片介紹台中市的城市景觀之美，美方成員包括遊騎兵球員發展助理總監Paul Kruger、運動醫學暨運動科學資深總監Jamie Reed、最佳運動表現總監Josiah Igono、大聯盟肌力與體能教練Jose Vazquez及小聯盟投手教練Steve Mintz、蓬勃運科團隊代表等。

林佳龍表示，1969年台灣金龍少棒隊參加美國威廉波特世界少棒賽，勇奪世界冠軍，奠定台灣棒球的發展；台中也是台灣唯一獲得世界棒球總會「棒球之都」肯定的城市；2019台中將舉辦東亞青奧，現正積極建置與修繕運動場館，同時爭取國訓中心在台中設立中部訓練基地，期盼打造台中為運動城市。

「培育運動人才外，台中市也強化對運動選手的健康照護工作！」林佳龍說，台中首創運動傷害防護醫療體系，透過各特約區域醫療院所設置運動防護專責醫師，並輔以專業運動醫學培訓機制及導入運動科學輔助訓練觀念，藉由這次交流機會交換想法，強化運動傷害防護，保護運動員健康安全。

遊騎兵隊球員發展助理總監Paul Kruger表示，希望讓球員獲得正確的專業訓練，展現優異球技及擁有良好的健康狀態，此行拜會除聚焦於運動交流，希望未來與台中市擁有更多合作機會培育運動人才。

蓬勃運科團隊指出，台中市與美國德州遊騎兵隊的互動，有助運動經驗交流，而遊騎兵隊也將對台中市有更進一步了解，為日後的互動奠下基礎。

運動局表示，由蓬勃運科團隊主辦的「德州遊騎兵訓練營」將於周末展開，其中規劃「2017運動科學論壇」，特別邀請在運動醫學、運動心理及運動訓練等領域的重量級專家到來，並由德州遊騎兵運科團隊解密，分享運動醫學、運動心理、肌力與體能訓練跨領域專業團隊在棒球運動的合作與支援重點。

同時，活動邀請台灣運動傷害防護學會理事長、曾經協助高國輝、陳偉殷、林哲瑄、宋家豪等選手訓練復健的教授李恆儒，協助中信兄弟球團成立心理諮商團隊的運動心理權威、師大運休學院院長季力康以及 adidas Taiwan 顧問教練鄭乃文 Pitt Tseng等人擔綱翻譯重任，盼透過這次機會讓國家運動訓練中心同仁、執業球隊教練、物理治療師、體能訓練師及運動傷害防護員等人與頂尖職業運動醫療照護團隊近距離交流。

(中時)