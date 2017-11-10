單身不苦！ 潘朵啦雙11帶您限時脫單爽到吃手手！

（圖／潘朵啦提供）

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中時電子報

每年都讓消費大眾殺紅眼的1111光棍節即將到來，今年台灣成人娛樂領導品牌「潘朵啦」也將首度參戰！為了造福許許多多棍哥棍弟們，「潘朵啦」旗下的高畫質隨選影音App「潘朵啦移動享樂」特別選在11月11日當天零時開跑，史無前例推出超殺優惠折扣，凡是當日00：00至晚上23：59參加儲值的朋友，不限人數都能用最有誠意的特價「11元」獲得原價300元的看片點數！讓螢幕內火熱性感的眾女神們輪番上陣陪您忙得見色忘義，孤單先擺一旁，瘋搶才是王道！一年就此一檔，與其躲在家中孤單寂寞覺得冷，不如讓「潘朵啦移動享樂」App兩個銅板元幫您「沒有女友，也有恩愛」。

「潘朵啦移動享樂」高畫質隨選影音下載網址由此去

詳細活動請參考：

2017年11月11日 00：00至晚上23：59，限時24小時，只要到「潘朵啦移動享樂」App內儲值，原價300元的點數限時特價只要11元！每一帳號限儲值一次，一年僅此一檔最殺優惠，只要兩個銅板，從此讓您的光棍節之夜再也不用哀嚎連連！

活動時間：2017年11月11日 00：00至晚上23：59止

活動詳情：App內儲值300點，限時特價11元(原價300元)

活動規則：一個App帳號限儲值一次，無法重複儲值。

※本活動主辦單位保有一切活動內容解釋權

(中時電子報)

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