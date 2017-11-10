單身不苦！ 潘朵啦雙11帶您限時脫單爽到吃手手！

2017年11月10日 15:51 中時電子報 吳品瑤

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詳細活動請參考：

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活動時間：2017年11月11日 00：00至晚上23：59止

活動詳情：App內儲值300點，限時特價11元(原價300元)

活動規則：一個App帳號限儲值一次，無法重複儲值。

※本活動主辦單位保有一切活動內容解釋權

(中時電子報)